Masters 1000 de Monte-Carlo 2024 : Stéfanos Tsitsipás remporte le tournoi pour la troisième fois

Stéfanos Tsitsipás a remporté son troisième Masters 1000 de Monte-Carlo, ce dimanche, en battant le Norvégien Casper Ruud (6-1, 6-4). Cette victoire signe le retour du Grec qui n'avait plus gagné de tournoi depuis celui de Los Cabos, au Mexique, le 31 juillet 2023.

Stéfanos Tsitsipás est de retour ! Plus de huit mois après son dernier succès sur le circuit, le Grec a renoué avec la victoire en remportant le Masters 1000 de Monte-Carlo face au Norvégien Casper Ruud (6-1, 6-4). Un titre symbolique pour lui puisque c'est son troisième sur le Rocher après ceux de 2021 et 2022. Surtout, il couronne son retour au plus haut niveau après des mois de galère.

Pendant toute la durée du tournoi, Stéfanos Tsitsipás a su élever son niveau de jeu en battant tour à tour Alexander Zverev, cinquième mondial et référence sur terre-battue (7-5, 7-6), Karen Kachanov (6-4, 6-2) et Jannik Sinner (6-4, 3-6, 6-4), l'homme fort de ce début de saison.

Stéfanos Tsitsipás intraitable

En finale, même Casper Ruud, tombeur notamment de Novak Djokovic en demi-finale (6-4, 1-6, 6-4) n'a rien pu faire pour battre Stéfanos Tsitsipás. Après une première manche largement maîtrisée par le Grec (6-1), la seconde a été plus disputée (6-4). Mais une fois encore cette semaine, le natif d'Athènes a eu le dernier mot, enchaînant les coups gagnants (trente sur l'ensemble du match).

À la fin du match, Stéfanos Tsitsipás s'est laissé tomber à la renverse, laissant même échapper quelques sanglots. Cette victoire, très importante pour lui, consacre son retour parmi les meilleurs joueurs du monde. Sorti du top 10 il y a une semaine, il y retournera dès ce lundi en grimpant à la septième place. De quoi lui donner des ambitions pour la suite de la saison sur terre-battue.