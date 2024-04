UFC 300 : le KO surpuissant d’Alex Pereira contre Jamahal Hill (vidéo)

Le Brésilien Alex Pereira a conservé sa ceinture des lourds-légers en mettant KO Jamahal Hill dès le premier round à l’UFC 300 dans la nuit de samedi à dimanche.

L’UFC 300 n’aura pas déçu. Et encore moins son main-event. Dans la nuit de samedi à dimanche, Alex Pereira, champion des lourds-légers a conclu cette soirée de la plus belle des manières en mettant KO après quelques minutes de combat seulement l’Américain Jamahal Hill.

Alex Pereira told the referee to step aside, and the proceeded to knock Jamahal Hill into a different realm.





Ice cold. What a monster. POATAN. #UFC300 pic.twitter.com/apfeSy3880

