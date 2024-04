FC Barcelone-PSG : pourquoi le match ne se jouera pas au Camp Nou ?

Ce mardi, le FC Barcelone accueille le PSG dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Mais les Catalans ne pourront pas compter sur la ferveur de leur stade habituel, le Camp Nou.

C'est le plus grand stade d'Europe. Avec une capacité de 99.354 places, le Camp Nou est la plus grande enceinte de football du continent. Occupé par le FC Barcelone depuis son inauguration, le 24 septembre 1957, il a été témoin d'exploits retentissants.

Le dernier en date ? La célèbre remontada, le 8 mars 2017, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Porté par une ambiance exceptionnelle, le Barça avait battu le PSG (6-1) et c'était qualifié pour les quarts de finale malgré sa défaite au match aller (4-0). Mais ce mardi, les joueurs barcelonais ne pourront pas bénéficier d'autant de soutien. Et pour cause, le Camp Nou est actuellement en travaux.

New update on the Spotify Camp Nou works pic.twitter.com/zApvIy4B5j — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2024

Une rénovation à 1,45 milliard d'euros

Le stade, vieillissant, va être largement modernisé et agrandi. À la fin des opérations, le FC Barcelone pourra jouer dans une enceinte pratiquement neuve, couverte et d'une capacité de 105.000 places. De quoi augmenter les revenus du club qui en a bien besoin. Le Barça a emprunté 1,45 milliard d'euros pour financer le chantier.

Le FC Barcelone a dévoilé de nouvelles images du Camp Nou une fois les travaux terminés. pic.twitter.com/yau6p1MQAi — Actu Foot (@ActuFoot_) March 5, 2024

En attendant la livraison du stade, prévue pour le début de la saison 2024-2025 avec une capacité réduite puis une ouverture totale en juin 2026, le FC Barcelone dispute ses rencontres à domicile au stade olympique Lluís-Companys, plus communément appelé stade de Montjuïc.

Une ambiance moins chaude qu'au Camp Nou

L'enceinte, qui a accueilli des épreuves lors des Jeux de Barcelone en 1992, a une capacité d'environ 56.000 spectateurs. Deux fois moins que le Camp Nou. Surtout, l'ambiance y est plus froide. La pelouse est encerclée par une piste d'athlétisme qui éloigne considérablement les spectateurs du terrain. Et le stade, situé sur une colline loin du centre-ville, n'est pas bien desservi par les transports en commun.

Mais il ne faut pas s'y tromper, le stade sera à guichet fermé ce mardi. «Le stade olympique doit rappeler les plus belles soirées du Spotify Camp Nou», a exhorté Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone. Une belle soirée de football en perspective.