«Je serai là» : Rafael Nadal va faire son retour à Barcelone plus de trois mois après son dernier match

Rafael Nadal, absent des courts de tennis depuis trois mois, va faire son retour ce mardi 16 avril à l’occasion du tournoi de Barcelone, comme il l’a confirmé lors d’une conférence de presse.

Le retour d'un champion. Rafael Nadal est attendu ce mardi au tournoi de Barcelone où il affrontera Flavio Cobolli pour son premier match depuis plus de trois mois. Le Majorquin a confirmé sa présence ce lundi devant les médias.

«Demain, je serai là, sur le court, a confié celui qui occupe désormais la 644e place au classement ATP. Pour moi, c'est un cadeau de pouvoir être à Barcelone, je le prends comme ma dernière année et je veux profiter de chaque instant. C'est pour cela qu'il y a un sentiment spécial (...) Mon corps ne m'a pas laissé avoir le programme que j'aurais souhaité. Même si ça fait mal, j'ai dû manquer des tournois.»

Nadal : « Demain, je serai sur le court. C’est un cadeau d'être à Barcelone. Je considère cela comme ma dernière année et je veux profiter de chaque instant. On ne sait pas de quoi est fait le futur, mais je me sens mieux et je vais essayer de donner le meilleur de moi-même » pic.twitter.com/q5pZz6Su0S — Univers Tennis (@UniversTennis) April 15, 2024

«Rafa», vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, n’a plus gagné de tournoi depuis son extravagant 14e titre à Roland-Garros en juin 2022. Il avait ensuite déclaré forfait avant sa demi-finale à Wimbledon pour une blessure abdominale et n'a plus remporté que quatre matchs pour cinq défaites dans la seconde moitié de la saison. En 2023, il a perdu ses deux matchs en United Cup avant de perdre au deuxième tour à l'Open d'Australie et de tirer un trait sur la saison. De retour en janvier dernier en Australie, il a remporté deux matchs avant de perdre en quarts à Brisbane et de déclarer forfait pour Melbourne.

Après un tournoi d’exhibition contre Carlos Alcaraz début mars, le voici donc de retour à Barcelone, tournoi qu’il a remporté à 12 reprises, avec l’espoir de retrouver du rythme et de se lancer vers Roland-Garros. S'il passe le premier tour face à un adversaire sur le papier à sa portée, Nadal tombera sur un gros morceau dès le deuxième tour en la personne de l'Australien Alex De Minaur, 11e mondial et battu en quarts à Monte-Carlo par Novak Djokovic.