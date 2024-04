Basket : les États-Unis ont dévoilé leur équipe terrifiante pour les Jeux olympiques

Trente-deux ans après la Dream Team de Michael Jordan, les Etats-Unis ont annoncé les noms des joueurs sélectionnés pour disputer les prochains Jeux olympiques. Composée de superstars de la NBA, cette équipe sera l'immense favorite pour le titre.

Comme un air de Dream Team. Ce mardi, les Etats-Unis ont annoncé la composition de leur équipe masculine pour disputer le tournoi de basket des Jeux de Paris. Et cette sélection fait peur.

TEAM USA'S OLYMPIC ROSTER IS STACKED





Parmi les têtes d'affiche, on retrouve les superstars de la NBA LeBron James (Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors) et Kevin Durant (Phoenix). L'identité d'un douzième joueur sera bientôt révélé et, selon les informations du média américain The Athletic, il pourrait s'agir de Kawhi Leonard (Clippers). L'équipe sera dirigée par Steve Kerr, l'entraîneur des Golden State Warriors quatre fois champion NBA.

La sélection américaine rappelle celle de la Dream Team lors des Jeux de Barcelone en 1992. Emmenée par Michael Jordan, Magic Johnson et Larry Bird, l'équipe, championne olympique, avait tout écrasé sur son passage en gagnant ses rencontres avec un écart moyen de 51,5 points. Victor Wembanyama et l'équipe de France auront fort à faire s'ils veulent remporter la médaille d'or cet été.

l'effectif complet de la sélection américaine aux JO

Meneurs : Stephen Curry (Golden State Warriors), Tyrese Haliburton (Indiana), Jrue Holiday (Boston).

Arrières-ailiers : LeBron James (Lakers), Kevin Durant (Phoenix), Jayson Tatum (Boston), Devin Booker (Phoenix), Anthony Edwards (Minnesota).

Intérieurs : Joel Embiid (Philadelphia), Anthony Davis (Lakers), Bam Adebayo (Miami).