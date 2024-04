Rugby : l'international français Mohamed Haouas va faire son retour à Montpellier

Le rugbyman français Mohamed Haouas va retourner au Montpellier Hérault Rugby, son club formateur. Plusieurs fois condamné en justice, il a signé un contrat d'une saison «conditionné par un comportement exemplaire».

Mohamed Haouas sur le chemin de la rédemption. L'ancien international français va faire son retour dans son club formateur, le Montpellier Hérault Rugby. En décembre 2022, le joueur avait annoncé qu'il allait rejoindre le club de l'ASM Clermont Auvergne. Mais le 26 mai 2023, sa carrière bascule.

Après un passage en garde à vue pour avoir frappé sa femme devant un supermarché, il est condamné, en mai 2023, à un an de prison ferme pour violences conjugales. Il a également écopé de 18 mois de prison, dont neuf mois ferme, en juin 2023 pour des faits de «violences aggravées» pour avoir participé à une bagarre le 1er janvier 2014.

Mohamed Haouas regrette ses gestes

S'il est toujours en attente de son procès en appel pour ce dernier procès, ces décisions avaient amené l'ASM Clermont à rompre son contrat. La Fédération française de rugby avait également mis un terme à sa carrière internationale. Finalement, Mohamed Haouas avait rejoint, à la surprise générale, le club du Biarritz Olympique, évoluant en deuxième division.

Si Montpellier a accepté de lui donner une seconde chance, ce n'est pas sans condition. Il devra avoir un comportement exemplaire et collaborer avec «un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales», a précisé le club dans un communiqué. «J'ai déjà entrepris des démarches, avec l'aide du club, auprès d'une association montpelliéraine qui va m'aider à travailler sur moi-même, et sur les gestes que j'ai pu faire et que je regrette», a déclaré le joueur, cité par le communiqué.

À Biarritz, Mohamed Haouas connait une saison compliquée. Son club est actuellement onzième, à huit points de la zone de relégation.