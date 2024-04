Basket : les États-Unis ont dévoilé leur équipe terrifiante pour les Jeux olympiques

Trente-deux ans après la Dream Team de Michael Jordan, les Etats-Unis ont annoncé les noms des joueurs sélectionnés pour disputer les prochains Jeux olympiques. Composée de superstars de la NBA, cette équipe sera l'immense favorite pour le titre.

Comme un air de Dream Team. Ce mardi, les Etats-Unis ont annoncé la composition de leur équipe masculine pour disputer le tournoi de basket des Jeux de Paris. Et cette sélection fait peur.

Lock it in





The U.S. Olympic Men’s Basketball Team #ParisOlympics pic.twitter.com/S2syA0En7f

— Team USA (@TeamUSA) April 17, 2024