JO 2024 : 100 ans plus tard, que reste-t-il des Jeux de Paris 1924 ?

Il y a 100 ans, Paris accueillait la 8ème édition des Jeux Olympiques. Pour l'occasion, de nombreux équipements sportifs ont été construits ou rénovés. Et certains sont encore debouts. Tour d'horizon de ces lieux chargés d'histoire.

Inauguré en 1907, le stade est complètement reconstruit pour les Jeux de 1924. Sa capacité passe de 9.500 places à 45.000 places, dont 20.000 assises et couvertes. Il est doté d'équipements modernes pour l'époque : éclairage électrique, eau chaude, salle de presse sous les gradins.

Le stade a été le centre de la huitième Olympiade. La cérémonie d'ouverture, les épreuves d'athlétisme, le départ des courses cyclistes, la gymnastique (qui se déroulait en plein air à l'époque), l'équitation et le football s'y sont déroulés. Après les Jeux, le stade olympique a été renommé en 1928 en l'honneur d'Yves du Manoir, joueur de rugby évoluant au Racing qui s'est tué en avion la même année.

Le stade a ensuite abrité la finale de la Coupe du monde de football en 1938 (l'Italie avait battu la Hongrie sur le score de 4 buts à 2), avant de tomber en désuétude dans les années 1970 après la construction du Parc des Princes, à Paris. Mais après l'attribution des Jeux de 2024, l'infrastructure est retenue pour accueillir les épreuves de hockey sur gazon. Rénové entre 2021 et 2023, le stade sera le premier de l'histoire à voir deux olympiades différentes, qui plus est avec un siècle d'écart.

Aujourd'hui connue sous le nom de «piscine Georges-Vallerey» (en hommage au nageur décédé en octobre 1954), le centre aquatique a été édifié spécialement pour les Jeux de Paris. Initialement conçue sans toit, l'infrastructure a vu les épreuves de natation et de waterpolo s'y dérouler. Johnny Weissmuller, qui a interprété Tarzan dans les années 1930, y a remporté trois titres olympiques.

Après deux ans de travaux entre 2022 et 2024, la piscine sera utilisée par les nageurs comme centre d'entraînement pendant toute la durée des Jeux.

Aux Jeux de 1924, la pelote basque est un sport de démonstration. Une catégorie de discipline aujourd'hui disparue, qui permettait de mettre en avant un sport nouveau ou peu pratiqué dans le monde. Seule la France et l'Espagne participent aux trois épreuves au programme. Et les Français sont repartis avec... Trois médailles d'argent.

Le fronton, situé dans le 16ème arrondissement à Paris, est toujours utilisé. Il doit son nom à Joseph Apesteguy, surnommé Chiquito de Cambo, un illustre joueur de pelote basque.

Construit en 1896, le vélodrome situé dans le bois de Vincennes a accueilli les épreuves de cyclisme sur piste. Lucien Michard y a remporté deux médailles d'or, une sur l'épreuve de vitesse individuelle et l'autre en tandem, avec Jean Cugnot. En 1987, il prend le nom de Jacques Anquetil, coureur cycliste ayant remporté cinq fois le Tour de France (1957, 1961, 1962, 1963 et 1964).

Peu de Parisiens connaissent la plus vieille piste cyclable de la capitale, La Cipale.



Ce vélodrome Municipal dans le 12e a pourtant accueilli les JO 1900 et 1924 et mérite une visite pour y voir ses tribunes style Eiffel et l'unique piste en béton continue sans joint. pic.twitter.com/9ympBPyDKA

— Au loup chic' (@AuLoupChic) October 19, 2021