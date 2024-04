JO 2024 : boxe, athlétisme, handball... voici les tenues olympiques et paralympiques d’Adidas (photos)

Ce jeudi 18 avril, adidas a dévoilé ses tenues pour les équipes de France d’athlétisme et de handball ainsi que pour d’autres disciplines dont la boxe pour les Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024.

A 99 jours des JO 2024, c’est au tour de la marque allemande adidas de dévoiler ce jeudi 18 avril, les tenues que porteront de nombreux sportifs pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Car si Le Coq Sportif s’occupe de la majeure partie des tenues françaises, certaines disciplines conservent leur équipementier. C’est le cas du handball et de l’athlétisme.

Pour les deux disciplines, le design est inspiré par Paris, ville hôte, appelée aussi «la ville des lumières». «Les tenues s’affichent avec des détails évoquant des rayons lumineux. Vingt lignes distinctes composent chacun des rayons en hommage aux vingt arrondissements de la ville. La dernière ligne rose au bas de chaque triangle représente le cœur de Paris», peut-on lire sur le communiqué de la marque. A noter que sur le devant des maillots se trouve une bande blanche «symbolisant l’union des athlètes».

Faire briller nos couleurs, poursuivre la légende ✨



Tunique de combat pour un rendez-vous avec l'histoire @ffhandball x @adidasFR #PortesParNosCouleurs pic.twitter.com/KYY5d0PP99 — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) April 18, 2024

Les tenues ont été conçues avec une matière de la gamme Adizero, censée rendre les athlètes «20 à 40 % plus légers» que les anciens équipements. «En athlétisme, cela fait partie des gains marginaux, indique Adidas. Plus tu es léger, plus tu as de chances de gagner ce centième, ce centimètre qui peut faire la différence.»

En parallèle de cette présentation des tenues des équipes de France de handball et athlétisme, la marque aux trois bandes a également présenté les tenues de plusieurs nations mais également des paires de crampons (football), running, ou encore boxe. Elles sont toutes d’un coloris noir et jaune avec les 3 bandes en blanc.

Et comme il n’y a pas que les «Olympiques» mais aussi les «Paralympiques», Adidas a annoncé que 86 % des produits de sa collection (destinés au terrain et en dehors) ont été créés à l’aide de principes de design universels afin que tous les athlètes puissent les porter, qu’ils aient un handicap ou non. Dans le cadre de cette collection, adidas lance pour la première fois une tenue d’entraînement adaptée dont les motifs et les finitions ont été spécialement conçus pour des athlètes en position assise ou en fauteuil roulant.