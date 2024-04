JO 2024 : une grande fresque déployée devant la basilique du Sacré Cœur à Paris

Une grande fresque aux couleurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a été déployée ce mercredi sur les marches menant à la basilique du Sacré Cœur, à Paris (18e arrondissement).

Paris se met petit à petit aux couleurs des Jeux. À l'occasion du J-100 avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la Ville a déployé ce mercredi 17 avril une grande fresque sur les marches menant à la basilique du Sacré Cœur à Paris (18e arrondissement).

Le maire d'arrondissement Éric Lejoindre s'est réjoui sur la plate-forme X, en postant une photo des marches colorées de ce site emblématique de la capitale.

J-100 avant le lancement des Jeux Olympiques et Paralympiques à @Paris ! pic.twitter.com/EnsKkbSFQM — Eric Lejoindre (@EricLejoindre) April 17, 2024

«C'est coloré, je trouve que cela rend bien», a indiqué un badaud chez nos confrères de l'Agence France-Presse.

J-100 avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ! @Paris2024 pic.twitter.com/jxgvQQ2cq2 — Paris (@Paris) April 17, 2024

«Il n'y a pas d'harmonie et ça ne va pas du tout avec la basilique. C'est coloré mais un peu trop vif, et ça ne "matche" pas avec les bâtiments anciens. Ce n'est peut être pas ici qu'il fallait le faire», a tancé une autre passante.

De leurs côtés, le Premier adjoint à la maire de Paris Emmanuel Grégoire et le délégué aux Sports Pierre Rabadan ont successivement salué «un beau moyen de mettre en visibilité les Jeux, proche d'un lieu si emblématique et visité». L'ancien rugbymen s'est lui félicité que «Montmartre s’habille au look des Jeux».