24 Heures du Mans motos : la Suzuki n°12 s’impose au terme d’une course indécise

La Suzuki n°12 du SERT a remporté la 47e édition des 24 Heures Motos, ce dimanche, sur le circuit Bugatti au Mans à l'issue d'une course marquée par une très belle et longue bataille.

Une victoire de prestige. La Suzuki n°12, pilotée entre autres par les Français Gregg Black et Étienne Masson, s’est imposée, ce dimanche, lors des 24 Heures motos courues au Mans devant la BMW n°37 et la Yamaha n°1 du YART.

Et pourtant, cette 18e victoire sur le circuit de la Sarthe depuis 1981 pour le SERT, désormais associé à l'écurie japonaise Yoshimura, aurait pu ne pas voir le jour. Après avoir occupé la 1ère place dans les toutes premières heures de la course, la Suzuki n°12 a chuté et a dû entamer une remontée nocturne avant de profiter de la chute de la moto de tête (la Yamaha n°1 du YART).

«Après la chute je me suis dit, cela va être compliqué, on n'y arrivera pas, cela va très vite devant et malgré tout on y a toujours cru et cela a marché», a confié Damien Saulnier, chef de l'écurie franco-nippone.

Le SERT avait remporté cette épreuve, première manche du championnat du monde d'endurance moto EWC, en 2021 et 2022 mais il avait laissé la victoire l'an dernier à la Honda du F.C.C. TSR Honda France, contrainte à l'abandon cette année.