Espagne : le Real Madrid remporte le Clasico contre le Barça (3-2) et se rapproche du titre

Le Real Madrid a battu le FC Barcelone (3-2), ce dimanche 21 avril, lors de la 32e journée du Championnat d'Espagne.

Mené deux fois au score, le Real Madrid a finalement remporté le Clasico face au Barça (3-2) ce dimanche soir grâce à un but de Jude Bellingham dans le temps additionnel. Les Madrilènes foncent vers un 36e titre de champion d’Espagne.

Comme à l'aller au stade olympique de Montjuic, le milieu britannique a surgi à la quelques secondes du terme pour offrir une avance de 11 points quasi-décisive aux Merengues en tête de la Liga sur leur dauphin barcelonais, au terme d'un match fou où ils sont revenus deux fois au score (90e+1).

Après sa désillusion européenne contre le PSG mardi (4-1) en Ligue des champions, le club catalan avait pourtant pris le meilleur départ. Sur un corner, le portier ukrainien Andriy Lunin, héros de la qualification madrilène en demi-finale de la C1 aux tirs au but mercredi contre Manchester City, a raté sa sortie, offrant au Danois Andreas Christensen l'occasion d'ouvrir le score de la tête (6e). Mais le Real a répondu par Vinicius, qui a transformé un penalty (1-1). Les Blaugranas ont repris l’avantage par Fermin Lopez (69e) mais Lucas Vasquez (73e) et donc Jude Belligham (90e+1) ont offert une victoire radieuse aux supporters du Santiago Bernabeu.

Le Barça aurait peut-être pu repartir avec un point du nul si le but de Lamine Yamal avait été validé (28e) mais la VAR n’a pas été utilisée. Et la Liga n’utilise pas la goal-line technology, jugée trop chère par son président Javier Tebas, qui permet pourtant la validation quasi-automatique d'un but.