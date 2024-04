Liège-Bastogne-Liège : la terrible chute d’un coureur espagnol sur la Doyenne des classiques (vidéo)

A moins de 70 kilomètres de l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège, ce dimanche, le coureur espagnol Carlos Canal Blanco a été victime d’une terrible chute, se retrouvant allongé immobile sur la route.

La 110e édition de Liège-Bastogne-Liège n’a pas été épargnée par les chutes. A l’image de celle, très violente, dont a été victime Carlos Canal Blanco. A moins de 70 kilomètres de l’arrivée de la Doyenne des classiques, le coureur espagnol n’a pas vu un îlot de circulation sur le côté gauche de la route et l'a heurté de plein fouet avant de retomber lourdement, la tête en avant, sur la route.

Carlos Canal ha sufrido una dura caída en #lbj

Sous la violence du choc, le cycliste de l’équipe Movistar s’est retrouvé allongé immobile sur le bitume et a rapidement été pris en charge par les services de secours. S’il était conscient, la gravité de ses blessures n’est pas encore connue. Mais elle pourrait être sérieuse.

@LiegeBastogneL | #LBL





Por desgracia, @carloscanal01, que también había conseguido regresar a cabeza de carrera junto a otros compañeros, ha sufrido una caída en la aproximación al Col du Rosier.

Os daremos información sobre su estado tan pronto sepamos.





Os daremos información sobre su estado tan pronto sepamos. pic.twitter.com/gGKFwl9f3u — Movistar Team (@Movistar_Team) April 21, 2024

Quelques kilomètres plus tôt, une chute massive est survenue au milieu du peloton, impliquant de nombreux coureurs. Mathieu van der Poel n’est pas tombé, mais il a été retardé dans cet incident et il a dû fournir un important pour retrouver la tête de la course.