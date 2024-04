Ligue 1 : Lille poursuit sur sa lancée, bonne opération pour Metz en bas de tableau… ce qu’il faut retenir la 30e journée

La 30e journée de Ligue 1, qui s'achèvera ce dimanche soir avec notamment PSG-Lyon, a vu les victoires de Lille en haut de tableau ainsi que celles de Montpellier et Metz dans la course au maintien. Voici ce qu'il faut retenir.

Nice-Lorient : 3-0

Nice a retrouvé le chemin de la victoire à domicile, pour la première fois depuis le 27 janvier dernier (face à Metz, ndlr). Le club azuréen a battu assez facilement Lorient (3-0), vendredi, en ouverture de la 30e journée. Les Aiglons ont marqué par Morgan Sanson (22e), Jérémie Boga (53e) et Evann Guessand (89e). Avec 47 points, les Niçois s’accrochent à leur cinquième place. Ils se déplaceront à Marseille, mercredi, pour disputer leur match décalé de la 29e journée. Avant-dernier au classement, Lorient recevra le PSG dans le même temps.

Nantes-Rennes : 0-3

Rennes a mis fin à sa série de trois défaites en Ligue 1. Le club breton a remporté le derby, samedi, à Nantes (0-3). Arnaud Kalimuendo (67e), Benjamin Bourigeaud (76e, sp) et Amine Gouiri (90e+1) ont inscrit les buts rennais à La Beaujoire permettant ainsi de continuer à rêver d’Europe au moins via la Ligue Europa Conférence. Malgré leurs récentes victoires récentes à Nice (2-1) et au Havre (1-0), Antoine Kombouaré et ses joueurs retombent dans leur travers.

Lens-Clermont : 1-0

Grâce à une réalisation de Florian Sotoca sur penalty, dès la 3e minute de jeu, le RC Lens s’est relancé dans la course à l’Europe. Avec leur victoire face à Clermont (1-0), les Sang et Or ont mis un terme à une série de trois défaites et un match nul et consolident leur sixième place qualificative pour les barrages d'accession à la Ligue Europa Conférence, avec 46 points, soit quatre de plus que leur premier poursuivant Rennes. À l'inverse, Clermont est toujours dernier avec 22 points, à six longueurs du premier non relégable.

Le Havre-Metz : 0-1

En bas du classement, Metz a réalisé une belle opération en l’emportant au Havre (1-0). Georges Mikautadze a encore enfilé sa cape de superhéros avec son huitième but depuis son retour de l'Ajax Amsterdam en janvier dernier (46e). Metz a ainsi enchainé une 2e victoire consécutive et, avec 29 points, double Le Havre d'un point pour prendre la 15e place, juste devant celle de barragiste.

Lille-Strasbourg : 1-0

Éliminé par Aston Villa, jeudi, en Ligue Europa conférence, le Losc s'est bien repris en battant Strasbourg avec un but de Jonathan David (12e). Les hommes de Paulo Fonseca restent en course pour une qualification en Ligue des champions. Avec 52 points, ils continuent de mettre la pression sur Monaco et Brest.

Reims-Montpellier : 1-2

Pour sa part, Montpellier a quasiment assuré son maintien en allant battre Reims sur sa pelouse, grâce à un but en fin de match de Mousa Al-Tamari. Auparavant le Rémois Emmanuel Agbadou (66e) avait répondu à Modibo Sagnan (25e). Le club héraultais compte désormais 36 points, loin devant Nantes (14e, 31 points).

Brest-Monaco : 17h05

Toulouse-OM : 19h

PSG-Lyon : 21h