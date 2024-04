Ligue 2 : gifle, entraîneur pris à la gorge… que s’est-il passé à la fin du match entre Saint-Etienne et Bordeaux ?

Une échauffourée a éclaté entre l’entraîneur bordelais et un joueur stéphanois, samedi, à la fin du match de la 33e journée de Ligue 2 entre Saint-Etienne et Bordeaux (2-1).

Une fin de match très mouvementée sur le terrain comme en-dehors. La rencontre de la 33e journée de Ligue 2 entre Saint-Etienne et Bordeaux a été particulièrement animée avec la victoire renversante des Stéphanois dans les dernières minutes (2-1). Dans les arrêts de jeu, Irvin Cardona a inscrit un doublé pour offrir trois points précieux aux Verts dans la course à la montée. Et au coup de sifflet final, la tension est montée d’un cran et une altercation a éclaté dans le tunnel de Geoffroy-Guichard impliquant l’entraîneur bordelais.

Aucune caméra n'a filmé la scène

Albert Riera aurait giflé un joueur stéphanois, selon beIN Sports qui a diffusé le match. Et il s’agirait d’Yvann Maçon, d’après les informations de Sud Ouest. À la fin de la rencontre, le défenseur des Verts aurait chambré l’ancien joueur de Liverpool, qui rentrait aux vestiaires. Une provocation qui n’a évidemment pas plu à Albert Riera et une altercation a éclaté entre les deux hommes. Selon une version défendue par certains Girondins, Yvann Maçon aurait attrapé à la gorge le coach bordelais.

Mais aucune caméra n’a filmé la scène pour étayer l’une ou l’autre des versions. Et les arbitres n’’ont pas été directment témoins de cet accrochage, qui pourrait donc ne pas connaître de suite. «Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas», a simplement commenté en conférence de presse Albert Riera, qui refusé de répondre aux questions du diffuseur.

Sur le plan sportif, Saint-Etienne occupe la 3e place du classement à cinq journées de la fin de la saison avant de se déplacer, ce mardi, à Grenoble et peut toujours espérer remonter en Ligue 1, alors que Bordeaux, qui accueillera Dunkerque, occupe seulement la 14e place.