Football : un entraîneur argentin remet en question la présence d'une femme à l'arbitrage vidéo

Ramon Diaz, l'entraîneur argentin du club brésilien de Vasco de Gama, a critiqué ce mercredi la présence d'une femme à l'assistance vidéo pour l'arbitrage. Des propos qui ont choqué au Brésil.

Sous le feu des critiques. Ce mercredi, l'ancien joueur argentin Ramon Diaz (passé par l'AS Monaco entre 1989 et 1991) et actuel entraîneur du club brésilien Vasco de Gama, a tenu des propos qui ont suscité la polémique. Après une défaite de son équipe face à Bragantino (2-1), il a remis en question la présence d'une femme à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

«Le football est différent, et le fait que la VAR soit décidée par une femme me semble assez compliqué», a déclaré l'entraîneur en conférence de presse. Une déclaration considérée comme «machiste» par plusieurs médias brésiliens et des internautes. Face à ces réactions, Ramon Diaz a clarifié ses propos. «Ce que je voulais dire, c'est qu'une seule personne ne peut pas décider de prendre une décision aussi importante (en l'occurrence, accorder un penalty à l'équipe adverse, NDLR)», s'est justifié l'Argentin.

O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas.#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2024

Le club et l'entraîneur s'excusent

Dans un communiqué, le club a regretté les propos de son entraîneur et a réaffirmé «son engagement à renforcer les mesures éducatives nécessaires conformément à ses déterminations, valeurs et principes. Nous nous excusons, tout comme notre entraîneur».

Après deux matchs (une victoire et une défaite), le club de Vasco de Gama, où évolue le Français Dimitri Payet, est 9ème au classement du championnat brésilien.