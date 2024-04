Ligue des champions : un joueur de Barcelone victime de menaces de mort après l’élimination contre le PSG

Un joueur du FC Barcelone et sa famille ont été victimes de menaces de mort après l’élimination du club catalan contre le PSG en quart de finale de la Ligue des champions.

Des révélations qui font froid dans le dos. Quelques jours après l’élimination du FC Barcelone contre le PSG, mardi dernier, en quart de finale de la Ligue des champions (1-4), Joao Cancelo (29 ans) et sa famille ont été victimes de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Le défenseur portugais a notamment reçu des messages souhaitant la mort de son futur bébé.

«Souhaiter la mort d'un bébé, c'est très sérieux»

«Il y a des commentaires sur Instagram qui souhaitent la mort de ma fille qui n’est même pas encore née. Ils ne me le diraient pas en face, car nous aurions un problème, mais dans les commentaires, ils écrivent ce qu’ils veulent», a confié le joueur prêté par Manchester City dans un interview accordée à ESPN. Et d’ajouter : «Souhaiter la mort d’un bébé, c’est très sérieux. Les gens ne pensent pas à la personne derrière le footballeur qu’ils voient à la télévision. Nous sommes aussi des humains. Nous sommes pareils.»

A l’issue de la rencontre, Joao Cancelo avait notamment été pointé du doigt pour avoir provoqué un penalty après une faute dans la surface de réparation sur Ousmane Dembélé, amenant le 3e but du club parisien. Et s’il comprend les critiques à son égard, il déplore les attaques envers sa famille. «Critiquez mes performances, cela ne me dérange pas, mais ne parlez pas de ma famille», a-t-il déclaré.

Le latéral lusitanien a d’ailleurs eu du mal à trouver le sommeil après la défaite de son équipe. «Cette nuit-là (après le PSG), je n’ai pas dormi parce que je ne pouvais pas, a-t-il indiqué. (...) La façon dont nous avons perdu, je pense, est ce qui m’a empêché de dormir. Je pense qu’à 11 contre 11, nous aurions pu gagner. Mais nous devons continuer à avancer». Et Joao Cancelo et ses coéquipiers vont tenter de relever la tête, ce dimanche soir, lors du Clasico face au Real Madrid en Liga (21h).