Volley-ball : un joueur va devenir prêtre après la finale des Championnats de France

Joueur et capitaine de l’équipe de Saint-Nazaire, Ludovic Duée va devenir prêtre après la finale des Championnats de France qui va opposer, à partir de ce mercredi, son club à Tours.

Sa carrière touche à sa fin. A 32 ans, Ludovic Duée va disputer ses derniers matchs à l’occasion de la finale des Championnats de France de volley-ball entre son club de Saint-Nazaire et Tours avant de raccrocher les genouillères. Une fin qu’il espère en apothéose avec le titre de champion pour clôturer une saison mémorable et un chapitre important de sa vie. Et le capitaine du Saint-Nazaire Volley-ball Atlantique sait déjà de quoi son avenir sera fait avec une reconversion pour le moins inattendue.

Le natif de Meudon, sacré champion d’Europe des moins de 19 ans au côté d’Earvin Ngapeth en 2009, a décidé de rentrer dans les ordres pour devenir prêtre. Une nouvelle vie surprenante, mais qui n’est «nullement un choix par défaut», a confié, à Ouest-France, Ludovic Duée, qui est issu d’une famille catholique pratiquante. Mais s’il a toujours baigné dans la religion, il n’a pas toujours été pleinement investi. «J’ai toujours cru en Dieu, mais je m’en tenais au minimum syndical. Je voyais Dieu, avec une arme, prêt à me taper dessus si je sortais du chemin», a-t-il assuré.

Mais il a revu sa position pendant la pandémie de Covid-19 après avoir fait la rencontre de la communauté des chanoines réguliers de Lagrasse (Aude). «D’un père menaçant qui était là pour donner des coups, je suis passé à un Dieu aimant. J’ai découvert que Dieu m’aimait, et qu’il attendait qu’une chose, que je l’aime également. Ça a été la base de ce cheminement», a-t-il affirmé.

Et il estime qu’il n’y aura pas de grands changements entre sa vie de sportif de haut niveau et de prêtre. «L’emploi du temps très réglé, une vie de communauté… C’est un groupe avec des horaires qui avance dans le même sens, ça rappelle forcément ce que je faisais depuis des années», a-t-il indiqué. Mais avant de troquer son maillot pour sa soutane, Ludovic Duée va toute faire pour vivre un ultime de bonheur intense dans sa carrière d'athlète.