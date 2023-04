Volley-ball : une jeune joueuse italienne décède après avoir chuté d’une fenêtre

Grand espoir du volley-ball italien, Julia Ituma est décédée à seulement 18 ans après avoir chuté de la fenêtre de sa chambre d'hôtel, quelques heures après un match de Ligue des champions disputé en Turquie avec son club de Novara.

Une épouvantable tragédie en Italie. Considérée comme un grand espoir du volley-ball italien, Julia Ituma est décédée, dans la nuit de mercredi à jeudi, à seulement 18 ans. Son corps a été retrouvé sans vie devant un hôtel d’Istanbul (Turquie), où elle séjournait avec son club de Novara après avoir disputé une demi-finale retour de Ligue des champions contre Eczacibasi, a rapporté la presse transalpine.

L'hypothèse d'un suicide

Alors qu’une enquête a été ouverte par les autorités locales, les causes de l’accident demeurent encore floues. Julia Ituma serait tombée de la fenêtre de sa chambre, située au 6e étage, et serait décédée sur le coup. A ce stade, l’hypothèse d’un suicide n’est, pour l’heure, pas écartée. Elle serait même privilégiée, d’après les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance. Sa coéquipière Julia Varela, avec laquelle elle partageait la chambre, n’a rien entendu car elle dormait et n’a appris la triste nouvelle que lorsque la police est venue la réveiller.

Un dramma che lascia senza parole. La pallavolista di 18 anni Julia #Ituma è stata trovata senza vita.





Nata a Milano, di origini nigeriane, Ituma era considerata una promessa del volley e quella in corso era la sua prima stagione con la squadra piemontese.#Tuttosport pic.twitter.com/L8L82SxaXs — Tuttosport (@tuttosport) April 13, 2023

Dans un communiqué, la Fédération italienne de volley-ball a exprimé sa plus profonde tristesse et décrété une minute de silence pour tous les matchs qui auront lieu jusqu’à dimanche. «Nous sommes tous consternés par cette tragédie qui touche non seulement le monde du volley, mais tout le sport italien. Aujourd’hui, nous pleurons la perte, non seulement d’un grand talent, mais surtout d’une merveilleuse jeune fille de 18 ans que nous avons vue grandir de près au Club Italia, saison après saison. Ma première pensée va à la famille de Julia, à qui j'adresse mes plus sincères condoléances et je garantis que la Fédération italienne de volley-ball apportera un maximum de soutien», a assuré le président Giuseppe Manfredi.

De son côté, le club piémontais a exprimé «ses condoléances et sa participation à la douleur de la famille et des proches de Julia» et annoncé garder le silence sur les raisons de sa mort jusqu’au «résultat de l’enquête.»