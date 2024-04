Football : l'ancien coach de l'OM, André Villas-Boas, nouveau président du FC Porto

L'ex-entraîneur de l'OM André Villas-Boas a été élu président du FC Porto pour la période 2024-2028, détrônant ainsi Jorge Nuno Pinto da Costa, qui était en poste depuis 42 ans, a annoncé dimanche le club du nord du Portugal.

Le résultat est sans appel. André Villas-Boas a largement remporté les élections à la présidence du FC Porto samedi soir, avec plus de 80% des voix des 26.000 socios du club portugais qui se sont déplacés pour élire leur nouveau président. L'ancien coach de l'OM devient le 32e président de l'histoire du FC Porto et met fin à 42 ans de règne de son prédécesseur et principal opposant, Pinto da Costa.

«Je promets de donner ma vie pour le FC Porto», a déclaré Villas-Boas, lui qui a entraîné les Dragons entre 2010 et 2011, réalisant cette saison-là, un quadruplé historique (Ligue Europa, championnat national, Coupe du Portugal, Coupe de la Ligue).

Porto, qui traverse actuellement une crise financière, est également en difficulté sur le plan sportif comme en témoigne sa 3e place au classement de la ligue portugaise, à 18 points du leader Sporting, qu'il reçoit dimanche soir.