Ligue des champions : voici l'arbitre de Borussia Dortmund-PSG

L’UEFA a officialisé, ce lundi, le nom de l’arbitre qui officiera lors de la demi-finale aller de Ligue des champions, Borussia Dortmund-PSG, ce mercredi (21h sur Canal+).

C’est une petite connaissance que vont retrouver les Parisiens ce mercredi. Pour sa demi-finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse de Dortmund, les hommes de Luis Enrique auront Anthony Taylor comme arbitre.

Agé de 45 ans, l’Anglais, qui sera assisté de Gery Beswick et Adam Nunn, avait dirigé le quart de finale aller PSG-FC Barcelone (2-3) le 10 avril dernier, au Parc des Princes. La seule défaite du club de la capitale sous ses ordres. En six matchs avant le Barça, le PSG restait sur cinq victoires et un nul depuis 2015 avec Anthony Taylor comme arbitre.

A noter que le Français Clément Turpin arbitrera l'autre demi-finale aller, Bayern Munich-Real Madrid, mardi (21h sur Canal+ Foot).