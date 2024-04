Football : Erling Haaland devient tête d’affiche d’un jeu vidéo

Erling Haaland, star de Manchester City, est devenu la tête d’affiche de l’un des plus célèbre jeu vidéo sur mobile, ce mardi.

Un partenariat des plus originaux. Le jeu vidéo Clash of Clans a dévoilé ce mardi qu’Erling Haaland allait apparaître en tant que personnage à part entière. «Haaland pour la victoire ! C’est vrai, le joueur de longue date de Clash of Clans, Erling Haaland arrive sur Clash of Clans demain (mercredi)», a posté le compte officiel du jeu vidéo sur X (ex-Twitter).

«Ça n'a pas été facile de ne pas en parler, mais je suis ravi d'enfin pouvoir révéler mon partenariat inédit avec Clash of Clans, a confié le Norvégien. Je suis un grand fan du jeu depuis longtemps et je m'y connais très bien, alors c'est génial d'y apparaître en tant que personnage.»

L’attaquant de 23 ans donnera ses traits au célèbre personnage du Roi des barbares, au cours d'un événement saisonnier épique sur le thème du football. «C'est la première fois qu'un personnage basé sur une personne réelle est ajouté à ce jeu populaire, déjà téléchargé plus de deux milliards de fois», indique le célèbre jeu.

A noter qu’Erling Haaland est déjà partenaire de Nike, Beats et du Centre des produits de la mer de Norvège (Norwegian Seafood Council).