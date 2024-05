Ligue 1 : Brest en Ligue des champions, Lorient relégué, Lyon en Coupe d'Europe… Tout ce qu’il faut retenir de la 34e et dernière journée

Brest s’est directement qualifié pour la Ligue des champions, ce dimanche, après sa victoire à Toulouse, alors que Lorient est relégué en Ligue 2 malgré son succès face à Clermont lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. De son côté, Lyon jouera la Ligue Europa la saison prochaine.

Le Havre-Marseille : 1-2

Une victoire au goût amer. Pour la dernière sur le banc olympien de Jean-Louis Gasset, Marseille s’est imposé sur la pelouse du Havre (1-2). Meilleur marseillais de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert le score d’une frappe enroulée du pied gauche (64e) avant que Michael Murillo ne double la mise dix minutes plus tard (77e). Mohamed Bayo a réduit l’écart sur penalty au bout du temps additionnel sans toutefois empêcher le succès des Phocéens (90e+7). Un beau cadeau de départ pour le coach marseillais, mais cette victoire ne suffira pas à l’OM, qui termine à la 8e place, pour disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine.

Lens-Montpellier : 2-2

La Ligue Europa Conférence comme lot de consolation. A la 6e place avant le coup d’envoi, Lens a été arroché par Montpellier sur sa pelouse du stade Bollaert (2-2). Tout avait pourtant bien commencé pour les Lensois avec l’ouverture du score rapide d’Elye Wahi (4e) avant le 2e but inscrit par Deiver Machado juste avant la pause (45e+3). Mais les Lensois ont gaspillé leur avance au retour des vestiaires avec la réduction du score d’Othmane Maama (58e) puis l’égalisation de Mincarelli Davin (75e). Avec cette contre-performance, le club nordiste a glissé à la 7e place au classement et se jouera la plus petite des Coupes d’Europe la saison prochaine.

Lille-Nice : 2-2

Soirée frustrante pour Lille. Alors que le Losc avait son destin entre les mains pour se qualifier directement pour la Ligue des champions, le club nordiste a été frustré par Nice (2-2). Menés au score, après l’ouverture du score de Gaëtan Laborde (10e), les Lillois ont reversé leurs adversaires avec des buts d'Arnar Harldsson (55e) et du capitaine Benjamin André (73e). Mais Jordan Lotomba a ruiné les espoirs du Losc dans les arrêts de jeu (90e+3). Avec ce nul, ajouté à la victoire de Brest à Toulouse (0-3), les hommes de Paulo Fonseca ont chuté à la 4e place, synonyme de barrages pour la Ligue des champions.

Lorient-Clermont : 5-0

Un dénouement cruel pour Lorient. En quête d’un miracle pour espérer se maintenir en Ligue 1, les Merlus ont largement battu Clermont (5-0). Laurent Abergel (38e), Mohamed Bamba (41e), Badredine Bouanani (53e) et Bamba Dieng (62e, 90e) ont trouvé les chemins des filets pour offrir un espoir à leur club d’accrocher la 16e place de barragiste. Mais si les hommes de Régis Le Bris ont terminé avec le même nombre de points et la même différence de buts que Metz, Lorient évoluera en Ligue 2 la saison prochaine en raison du nombre de buts à l'extérieur dans les confrontations directes entre les deux clubs.

Lyon-Strasbourg : 2-1

Le miracle lyonnais. Au fond du trou il y a encore quelques mois, l’OL a décroché sa place en Ligue Europa grâce à sa victoire arrachée dans les derniers instants contre Strasbourg (2-1). Et si les Lyonnais peuvent remercier Pierre Sage, ils peuvent aussi dire un grand merci à Alexandre Lacazette. Après avoir ouvert le score en fin de première période (39e), le capitaine des Gones a délivré tout un peuple dans les arrêts de jeu en transformant un pénalty (90e+6), alors que Habib Diarra avait remis les deux équipes à égalité (63e) et que Emanuel Emegha a lui manqué un penalty (77e). Revenus de l’enfer avant de finir à la 6e place, les Lyonnais ont encore la finale de la Coupe de France à disputer face au PSG (25 mai).

Metz-PSG : 0-2

Metz peut souffler. Battu par le PSG (0-2), le club lorrain a sauvé sa 16e place de barragiste de justesse (voir plus haut). Mais il va devoir rester mobilisé s’il veut conserver sa place en Ligue 1. De son côté, le club de la capitale, déjà assuré du 12e titre de champion de France de son histoire, a parfaitement bouclé sa saison en championnat. Sans plusieurs cadres, dont Kylian Mbappé, laissés au repos, les protégés de Luis Enrique ont fait la différence en seulement 12 minutes avec des buts de Carlos Soler (7e) et Kang-In Lee (12e). Avec ce succès, Paris est devenu la première équipe de l’histoire à rester invaincue à l’extérieur en Ligue 1. Marquinhos et ses coéquipiers vont désormais tenter de conquérir un nouveau trophée face à Lyon, samedi prochain, en finale de la Coupe de France.

Monaco-Nantes : 4-0

Une claque pour terminer. Dans une rencontre sans enjeu, Monaco a surclassé Nantes au stade Louis II (4-0). Wissam Ben Yedder a lancé le festival offensif monégasque (6e) avant d’être imité par Thilo Kherer (11e), Mohamed Camara (24e) et Eliesse ben Seghir (61e). Avec ce large succès, le club de la principauté a consolidé sa 2e place au classement, alors que Nantes a terminé piètrement un exercice très compliqué et achevé à la 14e place.

Reims-Rennes : 2-1

Reims termine en beauté. Là aussi dans un match sans enjeu, le Stade de Reims est venu à bout de Rennes (2-1). Pour sa dernière apparition sur le maillot rémois, le capitaine Yunis Abdelhamid a ouvert le score sur penalty (48e). Sergio Akieme a ensuite scellé le succès du club champenois d’une magnifique reprise à l’entrée de la surface (80e). Rennes a réduit le score dans les arrêts de jeu (90+5e), mais c’est bien Reims qui a terminé à la 9e place au classement devant Rennes.

Toulouse-Brest : 0-3

L’exploit brestois. Brest jouera la Ligue des champions la saison prochaine. Le club s’est offert ce droit après sa très belle victoire à Toulouse venue ponctuer une toute aussi belle saison (0-3). Tout s’est joué en seconde période pour les hommes d’Eric Roy avec des buts de Mahdi Camara (48e), Jordan Amavi (54e) et Kenny Lala (90e). Et ils ont profité de la contre-performance de Lille (voir plus haut) pour valider leur billet pour la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Tout simplement remarquable pour un club qui n'avait seulement que le 15e budget de Ligue 1.