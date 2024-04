Formule 1 : tout savoir sur Roland Ratzenberger, ce pilote mort juste avant Ayrton Senna il y a 30 ans

Alors que ce mercredi 1er mai, le monde de la Formule 1 rendra hommage à Ayrton Senna décédé en plein Grand Prix de San Marin en 1994, un pilote a tristement disparu le 30 avril 1994 lors des qualifications de cette course : Roland Ratzenberger.

C’est sûrement le plus oublié de l’histoire de la Formule 1. Le 30 avril 1994, la veille de la mort de la légende Ayrton Senna, le pilote autrichien Roland Ratzenberger a perdu la vie lors des qualifications du Grand Prix de San Marin. Un fait parfois méconnu par le grand public.

A morte do Roland foi igual de triste que a do Ayrton.





Roland tinha 34 anos e uma família que o amava muito - esse é o paizinho dele levando o capacete pro GP de 2022 para que se lembrem que mais alguém morreu naquele fim de semana.





Não se esqueçam nunca de Roland Ratzenberger.

Né le 4 juillet 1960, Ratzenberger est mort après une sortie de piste au volant de sa monoplace. Victime d’une défaillance mécanique, il a alors perdu le contrôle de sa Simtek S941 à 314 km/h et a percuté le mur de béton dans le virage Gilles Villeneuve du circuit d’Imola. Après un massage cardiaque, l’Autrichien a été transporté à l’hôpital Maggiore de Bologne où son décès a été prononcé.

Un week-end sombre qui aurait pu être pire

Ce décès est alors le premier d’un pilote de F1 au volant de sa monoplace depuis celui d’Elio De Angelis en 1986 au cours d'essais privés au Castellet, et la première lors d’un week-end de Grand Prix depuis Riccardo Paletti au Canada en 1982.

30 ANOS ATRÁS





Há 30 anos, um acidente com Rubens Barrichello no treino livre para o GP de San Marino de 1994 em Ímola marcou o início de um fim de semana trágico na Fórmula 1. Esse fim de semana ficou marcado pelas mortes de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger.





: Carlos…

En Italie, Roland Ratzenberger devait disputer sa deuxième course en Formule 1. A Interlagos (Brésil), il n’avait pas été qualifié, à TI Aïda (Pacifique), il avait fini 11e. Ingénieur mécanicien de formation, il avait commencé la course automobile en Formule Ford en 1983. Il avait aussi disputé la Formule 3 britannique, le championnat du monde de voitures de tourisme et l’Endurance au Japon. Il avait même participé aux 24 Heures du Mans en 1993. De belles performances qui lui avaient permis de signer en F1 et de rejoindre la modeste écurie britannique en pilote payant.

Ce décès a marqué les esprits de tous les pilotes dont Ayrton Senna. Le Brésilien avait d’ailleurs promis que s’il s’imposait à Imola, il porterait un drapeau autrichien en son honneur… Il décèdera lui-même le lendemain, le 1er mai 1994.

A noter que ce week-end sombre aurait pu l’être encore un peu plus. La veille de la mort de Roland Ratzenberger, le Brésilien Rubens Barrichello, alors chez Jordan, a eu un accident spectaculaire qui ne lui a occasionné qu'un bras et le nez cassés.