MMA : Cédric Doumbè, Conor McGregor… Les messages de soutien se succèdent après le décès du fils de Francis Ngannou

Après l'annonce de Francis Ngannou concernant le décès de son fils, de nombreux combattants de MMA lui ont transmis des messages de soutien.

Ce lundi soir, l’ancien champion de l’UFC, Francis Ngannou a annoncé la mort de son fils de 15 mois, prénommé Kobe. Depuis, le Camerounais, reconverti en boxeur professionnel depuis octobre 2023, a reçu des messages de condoléances de la part de plusieurs personnalités du monde des arts martiaux comme Cédric Doumbè, Conor McGregor ou encore Cris Cyborg.

«Je suis désolé d'apprendre ta perte Francis, mes prières sont avec toi et ta famille en ce moment», a publié sur X Conor McGregor.

Absolutely gutted reading this Francis! I can only imagine the pain you are in right now I am so sorry hearing this news. I pray God has the best and safest place in heaven for him, until you meet again — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 29, 2024

«Le monde du sport entier et plus encore est anéanti et supporte Francis, dans la douleur, en ce moment, a indiqué Michael Buffer, célèbre speaker de combats de boxe. Sache que des millions d'entre nous étreignent le petit Kobe avec nos prières.»

No choice-or amount-of words can express how heartbreaking this tragic news is!



The entire world of sports and beyond stand crushed and painfully supportive with Francis at this time.



Please know that millions of us embrace little Kobe with our prayers

https://t.co/hpB48e42cV — Michael Buffer (@Michael_Buffer) April 30, 2024

«Je suis désolé. Mes pensées et mes prières sont avec votre famille», a posté Alexander Volkanovski. «Cher Seigneur, je te prie de réconforter Francis et sa famille. Entoure-le de ton amour et veille à ce qu'il soit protégé par tes conseils pendant qu'il pleure cette perte. Donne-lui la force de savoir que le ciel est éternel et qu'ils seront bientôt réunis, car cette vie n'est qu'un clin d'œil», a de son côté écrit Cris Cyborg, la combattante brésilienne.

I am sorry for your loss. My thoughts and prayers are with you and your family — Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) April 29, 2024

Dear lord, I pray you comfort Francis and his family. Surround him with your love and ensure he is protected by your guidance as he grieves this loss. Give him the strength to know that heaven is eternal and they will be together soon as this life is just a blink of an eye.





I… — CrisCyborg.Com (@criscyborg) April 29, 2024

Le Franco-camerounais Cédric Doumbè, combattant MMA et natif de Douala, a posté un cœur blanc en réponse au message de Francis Ngannou.

— Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) April 29, 2024

«S'il vous plaît, respectez @francis_ngannou et sa famille pendant ce moment de traumatisme. Avec des millions d'autres, nous prierons pour leur force», a quant à lui déclaré Marquel Martin, le manager de Francis Ngannou.