«Il était trop tôt mais il est parti» : l'ex-champion de MMA Francis Ngannou annonce la mort de son fils de 15 mois

A travers un message bouleversant publié sur les réseaux sociaux ce lundi soir, l'ancien champion d'arts martiaux mixtes (MMA) Francis Ngannou a annoncé la mort de son fils de 15 mois, prénommé Kobe.

Une nouvelle tragique. Francis Ngannou, champion de MMA passé de l’UFC au PFL, a annoncé la mort de son fils Kobe, âgé de 15 mois, ce lundi 29 avril sur les réseaux sociaux.

«Il était trop tôt, mais il est parti», a-t-il écrit sur le réseau social X, anciennement Twitter. «Mon petit garçon, mon copain Kobe était plein de vie et de joie». «Maintenant, il est étendu sans vie. J'ai crié son nom encore et encore mais il ne répond pas».

«Je ne sais plus où j'en suis»

«J'étais la meilleure version de moi-même près de lui et maintenant je ne sais plus qui je suis. La vie est tellement injuste de nous frapper là où ça fait le plus mal», a encore dit Francis Ngannou.

What's the purpose of life if what we're fighting tooth and nail to get away from is what finally hit us the hardest!?



Why is life so unfair and merciless?



Why does life always take what we don't have? I'm fucking tired — Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 29, 2024

Quelques heures avant de révéler la mort de son enfant, il avait posté sur X : «Quel est le sens de la vie si ce pour quoi on se bat bec et ongles (...) est finalement ce qui nous frappe le plus fort ?». «Pourquoi la vie est-elle si injuste et cruelle ?», a-t-il encore demandé.

Le monde de la boxe apporte son soutien

Face à cette épreuve, l'ex-champion de l'organisation UFC, reconverti en boxeur professionnel depuis octobre 2023, a reçu des messages de condoléances de la part de plusieurs personnalités du monde de la boxe.

«Je suis désolé d'apprendre ta perte Francis, mes prières sont avec toi et ta famille en ce moment», a publié sur X Conor McGregor, une autre star de l'UFC.

I am so sorry to hear of your loss Francis, my prayers are with you and your family at this time — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 29, 2024

«S'il vous plaît, respectez @francis_ngannou et sa famille pendant ce moment de traumatisme. Avec des millions d'autres, nous prierons pour leur force», a quant à lui déclaré Marquel Martin, le manager de Francis Ngannou.

«Le monde du sport entier et plus encore est anéanti et supporte Francis, dans la douleur, en ce moment», a affirmé Michael Buffer, célèbre speaker de combats de boxe. «Sache que des millions d'entre nous étreignent le petit Kobe avec nos prières».