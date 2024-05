Equipe de France : Bradley Barcola (PSG) appelé pour l’Euro 2024 par Didier Deschamps ?

Bradley Barcola, devenu un titulaire indiscutable avec le PSG, pourrait être appelé par Didier Deschamps pour l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet). Le sélectionneur le suit de près comme il l’a indiqué ce mercredi à l’AFP.

Ce serait une juste récompense. Alors que le sélectionneur tricolore dévoilera sa liste pour le Championnat d’Europe des nations, qui aura lieu en Allemagne, le jeudi 16 mai prochain. Et l’attaquant parisien Bradley Barcola pourrait bien en faire partie.

«Ce n’est pas parce que je n’ai pas l’habitude d’appeler en phase finale des joueurs que je n’ai pas retenus avant que je vais m’en priver, a ainsi lâché Didier Deschamps à l’AFP au sujet de l’ex-lyonnais arrivé l’été dernier à Paris. Je ne suis pas conservateur (…) Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions. Mais on ne le découvre pas non plus. Avec Guy (Stephan son adjoint), on le suit attentivement depuis ses débuts au plus haut niveau avec Lyon.»

Agé de 21 ans, Bradley Barcola (11 buts, 15 passes décisives toutes compétitions confondues), qui dispute ce mercredi soir la demi-finale aller de Ligue des champions à Dortmund, est en bonne position pour intégrer les Bleus et être de la partie cet été en Allemagne.

Nul doute que s’il réussit de très belles prestations sur les deux rencontres face au Borussia, Barcola pourrait bien être à Clairefontaine pour préparer l’Euro dans les prochaines semaines.