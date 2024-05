Football : la FFF et Nike prolongent l’aventure jusqu’en 2034

La Fédération française de football et Nike ont renouvelé leur partenariat jusqu’en 2034 ce mardi. Si le montant officiel de l’opération n’est pas encore dévoilé, ce nouveau contrat devrait représenter une véritable victoire financière pour l’instance de football français.

Une aventure qui dure. Débuté en 2011, le partenariat entre la Fédération française de football (FFF) et Nike a été renouvelé ce mardi. Après avoir doublé son principal concurrent, Adidas, en s’accaparant la sélection allemande, l’équipementier s’offre un nouveau succès. De son côté, la FFF réalise un très joli coup.

Les équipes de France devront donc s’habituer à la fameuse virgule sur leurs tenues. Mais Nike ne possède pas seulement les doubles champions du monde dans son portefeuille. La marque détient le contrat avec le Brésil, cinq fois champion du monde, l’Angleterre ou même le Portugal de Cristiano Ronaldo.

!





La FFF est heureuse d’annoncer que sur la période des saisons sportives 2026-2027 à 2033-2034 ! https://t.co/IYwPuxIn3B — FFF (@FFF) April 30, 2024

Une victoire financière ?

En dehors de l’image sportive, ce contrat, prévu de 2026 à 2034, est une réussite financière pour l’instance du football français. Alors que le partenariat signé il y a maintenant 13 ans rapporte entre 40 et 50 millions d’euros annuels à la FFF, ce nouveau contrat devrait être plus bénéfique pour la Fédération. En revanche, le montant officiel n’a toujours pas été dévoilé.

«J’avais pris l’engagement d’assurer la pérennité de la FFF, dans toutes ses dimensions: sociétales, diversité, développement de la pratique du haut niveau, du football féminin et du football amateur. Ce partenariat avec Nike, avec qui nous partageons une vision et des objectifs communs, permet de se donner les moyens d’y contribuer activement, au moins pour la prochaine décennie», s’est félicité le patron de la FFF Philippe Diallo après le comité exécutif de l’instance.

Selon lui, ce contrat illustre parfaitement la dimension mondiale de la Fédération française de football. «Le renouvellement de notre partenariat et l’accord trouvé positionnent la FFF parmi les toutes premières organisations sportives au monde», a-t-il souligné. Arrivé en janvier 2023 en tant que président par intérim, Philippe Diallo a été officiellement élu à la tête de la FFF le 10 juin 2023 afin de succéder à Noël Le Graët. Et, avec cette victoire commerciale, le patron de la FFF a marqué des points juste avant l’élection à la tête de la Fédération prévue en fin d’année. Et pour ce faire, le président de l’instance de football a parfaitement su faire jouer la concurrence entre Nike et Adidas, deux marques à l'assaut du marché du football.

L'équipementier Adidas dépassé

Avec les équipes de France, la marque à la virgule accumule les gros coups commerciaux, notamment en Allemagne où elle a surpris les amoureux du ballon rond. Fin mars, Nike a doublé son concurrent direct, Adidas, en devenant l’équipementier de la Fédération allemande (DFB) à partir de 2026 et ce jusqu’en 2034. Cette annonce a été un véritable choc pour nos voisins allemands où la marque aux trois bandes est liée à l’épopée de la Mannschaft depuis 1954.

Et selon le quotidien allemand Handelsblatt, avec son nouvel équipementier, l’instance du football allemand a réussi un énorme coup financier. Puisque Nike s’est engagé à verser au moins 100 millions d’euros à la DFB pendant huit ans, soit le double de ce que verse Adidas actuellement. Une somme dérisoire pour la marque allemande. Dans un entretien accordé à l'AFP après ce revers, Bjørn Gulden, le patron d'Adidas, a jugé «inexplicable» la somme promise par Nike à la Fédération allemande.

En dehors du côté sportif et financier, ce nouveau partenariat entre la FFF et Nike comprendra aussi «un volet spécifique dédié au football amateur et aux arbitres», a précisé la fédération. Le football français a donc encore de beaux jours devant lui.