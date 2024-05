Football : meilleur joueur, meilleur entraîneur… L’UNFP dévoile les nommés pour les trophées de fin de saison

La liste des nommés pour les différentes récompenses de la saison 2023-2024 de football a été dévoilée par l’UNFP mardi soir. La cérémonie de la 32e édition se tiendra le 13 mai prochain au Pavillon d’Armenonville à Paris.

La fin de saison approche, place aux récompenses. Le 13 mai prochain, la 32e édition des trophées UNFP se tiendra au Pavillon d’Armenonville à Paris. Lors de ce rendez-vous annuel du football français, les meilleurs acteurs et actrices des championnats français et ambassadeurs à l’étranger de la saison 2023-2024 vont être récompensés. Pour cette soirée, l’UNFP a dévoilé mardi soir la liste des nommés pour les différents trophées. Quadruple tenant du titre à seulement 25 ans, Kylian Mbappé part une nouvelle fois grand favori pour le titre de meilleur joueur. Mais la liste présente tout de même quelques surprises.

Les nommés pour le meilleur joueur de Ligue 1

Parmi les nommés pour le meilleur joueur de la saison en Ligue 1, le capitaine de l'équipe de France fait évidemment figure de favori avec 26 buts inscrits (meilleur buteur) et sept passes décisives (troisième meilleur passeur). Le Français retrouve son coéquipier Ousmane Dembélé, actuel meilleur passeur du championnat et l’un des héros du quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone. Pour aller défier les Parisiens, Pierre-Emerick Aubameyang, homme fort de l’OM, Pierre Lees-Melou, joueur clé de la folle saison de Brest, et le Kosovar Edon Zhegrova (LOSC), complètent la liste.

Au niveau des surprises, deux buteurs manquent à l’appel. Jonathan David, dauphin de Kylian Mbappé au classement des buteurs (17 réalisations), et Alexandre Lacazette, troisième meilleur buteur avec 16 buts, ne figurent pas dans la liste.

P-E.AUBAMEYANG, O.DEMBÉLÉ, P.LEES-MELOU, K.MBAPPÉ, E.ZHEGROVA





Fournisseurs officiels de moments d'euphorie cette saison.





— UNFP (@UNFP) April 30, 2024

Les nommés pour le meilleur entraîneur de Ligue 1

Pour cette saison, l’UNFP a retenu cinq entraîneurs qui ont marqué le championnat de leur empreinte : Luka Elsner (Le Havre), Luis Enrique (PSG), Paulo Fonseca (Lille), Franck Haise (Lens) et Eric Roy (Brest). Ce dernier trouve logiquement sa place dans la liste des nommés. Après une saison de haut niveau, actuel troisième du championnat, le club breton est désormais assuré de jouer la Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire.

En revanche, il faut tout de même souligner l’absence de Pierre Sage, arrivé à l’Olympique lyonnais alors que le club était en pleine crise sportive. Lanterne rouge du championnat pendant plusieurs journées, les Gones se sont finalement maintenus en Ligue 1 après une incroyable remontée au classement. Mais le tacticien de l’OL n'est arrivé en sauveur que le 30 novembre, sûrement trop court pour faire partie de la liste des cinq meilleurs entraîneurs.

Un grand match, c'est 22 grands acteurs sur le terrain mais aussi 2 excellents metteurs en scène sur le banc de touche





Ils sont ceux qui font de la @Ligue1UberEats un blockbuster incroyable toute la saison





— UNFP (@UNFP) April 30, 2024

Les nommés pour le meilleur gardien de Ligue 1

Marco Bizot (Brest), Marcin Bulka (OGC Nice), Lucas Chevalier (LOSC), Gianluigi Donnarumma (PSG), Brice Samba (Lens).

Les nommés pour le meilleur Espoir de Ligue 1

Eliesse Ben Seghir (Monaco), Rayan Cherki (OL), Désiré Doué (Rennes), Leny Yoro (LOSC), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Remember the names...





Voici les nommés pour le Trophée de Meilleur Espoir de Ligue 1 Uber Eats :





E.BEN SEGHIR, R.CHERKI, D.DOUÉ, L.YORO, W. ZAÏRE-EMERY



— UNFP (@UNFP) April 30, 2024

Les nommés pour le meilleur joueur français à l’étranger

Edouardo Camavinga (Real Madrid), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Mike Maignan (AC Milan), William Saliba (Arsenal).

Les nommées pour la meilleure joueuse de D1 Arkema

Tabitha Chawinga (PSG), Grace Geyoro (PSG), Sakina Karchaoui (PSG), Ada Hegerberg (OL), Lindsey Horan (OL).

— UNFP (@UNFP) April 30, 2024

Les nommées pour le meilleure Espoir de D1 Arkema

Korbin Albert (PSG), Vicky Becho (OL), Melchie Dumornay (OL), Louna Ribadeira (Paris FC), Thiniba Samoura (PSG).

Les nommées pour la meilleure gardienne de D1 Arkema

Christiane Endler (OL), Katarzyna Kiedrzynek (PSG), Chloé N'Gazi (Fleury), Chiamaka Nnadozie (Paris FC), Kinga Szemik (Reims).

Les nommés pour le meilleur joueur de Ligue 2

Himad Abdelli (Angers), Gauthier Hein (Auxerre), Ilan Kebbal (Paris FC), Alexandre Mendy (Caen), Gaëtan Perrin (Auxerre).

Les nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue2BKT : ⚡️ H.ABDELLI, G.HEIN,… pic.twitter.com/UOQGXqEI0t — UNFP (@UNFP) April 30, 2024

Les nommés pour le meilleur entraîneur de Ligue 2

Olivier Dall'Oglio (Saint-Étienne), Alexandre Dujeux (Angers), Olivier Frapolli (Laval), Christophe Pelissier (Auxerre), Didier Santini (Rodez).

Les nommés pour le meilleur gardien de Ligue 2

Yahia Fofana (Angers), Gautier Larsonneur (Saint-Étienne), Donovan Léon (AJ Auxerre), Brice Maubleu (Grenoble), Mamadou Samassa (Laval).