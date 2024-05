PSG : Lucas Hernandez forfait pour la fin de saison et l'Euro 2024 avec les Bleus ?

Le défenseur parisien, sorti blessé après l’ouverture du score du Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions mercredi soir, pourrait souffrir d'une rupture des ligaments croisés, à en croire les informations du Parisien, et déclarer forfait pour l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet).

De mauvais souvenirs. Mercredi soir, en demi-finale aller de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain joue la 36e minute de jeu et l'avant-centre du Borussia Dortmund, Niclas Füllkrug, inscrit l'unique but de la rencontre (1-0), après avoir remporté un duel face à Lucas Hernandez. Les hommes de Luis Enrique sont sonnés et le défenseur parisien, aligné dans l'axe, se tient le genou gauche.

L'ancien joueur du Bayern Munich grimace mais reprend brièvement sa place sur le terrain avant d'être finalement remplacé par Lucas Beraldo. A en croire les informations du Parisien, l'international français souffrirait d'une rupture des ligaments croisés mais une IRM doit être faite dans la journée de jeudi pour confirmer cette suspicion.

Déjà, à l'issue de la rencontre, l'entraîneur parisien Luis Enrique ne cachait pas son pessimisme au micro de Canal Plus. «Je n’ai aucune nouvelle. Ca n’a pas l’air très positif. Il faut que les docteurs l’analysent.»