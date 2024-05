NBA : quand Shaquille O'Neal explique à Nikola Jokic en direct qu'il ne mérite pas son titre de meilleur joueur de l'année

Nikola Jokic a été désigné meilleur joueur de l'année (MVP) en NBA, ce mercredi soir. Au cours d'un échange avec le pivot serbe, la légende Shaquille O'Neal a réagi en expliquant qu'il pensait que «Shai Gilgeous-Alexander aurait dû être le MVP».

Une prise de position claire. À 29 ans, Nikola Jokic a été élu meilleur joueur de l'année de la saison 2023-2024 en NBA, ce mercredi 8 mai. Un troisième trophée après ceux de 2021 et 2022 pour le pivot serbe, qui succède à Joel Embiid (Sixers). Invité sur la chaîne américaine TNT pour réagir à la nouvelle, «le Joker» a notamment échangé avec la légende Shaquille O'Neal.

Comme à son habitude, le «Shaq» a donné un avis tranché sans prendre de gants malgré la présence de Nikola Jokic : «Tu sais que je t’adore. Tu es le meilleur joueur de la ligue. Je veux te féliciter, mais je veux aussi que tu l’entendes de ma part : je pense que Shai Gilgeous-Alexander aurait dû être le MVP. Sans manque de respect pour toi. Mais félicitations», a expliqué Shaquille O'Neal face au joueur serbe.

