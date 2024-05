NBA : voici l'équipe type de l'année sans Victor Wembanyama

La NBA a dévoilé ce mercredi la composition de l'équipe type de la saison régulière. Victor Wembanyama, élu meilleur rookie, et Rudy Gobert, élu meilleur défenseur, n'y sont pas.

Une équipe type cinq étoiles. Comme chaque année, la All-NBA Team rassemble le gratin du basket nord-américain. Désigné par un panel de journalistes américains et canadiens, ce cinq majeur est monstrueux.

Nikola Jokic, le pivot des Denver Nuggets, élu MVP de la saison régulière, est logiquement présent, tout comme le joueur d'Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander, longtemps pressenti pour le titre de meilleur joueur de la saison régulière. Jayson Tatum, des Boston Celtics, Giannis Antetokoumpo, des Milwaukee Bucks et Luka Doncic, des Dallas Maverick, complètent l'équipe-type.

Cette sélection, avec trois européens (le Slovène Luka Doncic, le Grec Giannis Antetokoumpo et le Serbe Nikola Jokic) ne comporte néanmoins aucun Français. Malgré son titre de meilleur défenseur de l'année, Rudy Gobert n'est même pas présent dans la deuxième ou la troisième meilleure équipe.

The complete voting results for the 2023-24 Kia All-NBA Team: pic.twitter.com/KrG4Fjc9pW — NBA Communications (@NBAPR) May 22, 2024

C'est également le cas pour Victor Wembanyama, élu rookie de l'année il y quelques semaines. Pour rappel, le seul Français a avoir été sélectionné dans l'équipe type de l'année est Joakim Noah à l'issu de la saison 2013-2014, où il avait également été désigné défenseur de l'année.

Nommé dans la troisième meilleure équipe de l'année, LeBron James signe sa vingtième sélection dans cette récompense de fin de saison (13 fois en First team, 3 fois en Second team et 4 fois en Third team). Loin devant Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar et Tim Duncan, restés à 15 sélections.