Tour de France 2024 : voici le détail des 21 étapes de la Grande Boucle

Le Tour de France 2024 partira, ce samedi 29 juin, de Florence (Italie) pour un périple de 3.492 kilomètres jusqu’à l’arrivée, prévue le dimanche 21 juillet, à Nice. Voici le détail complet des 21 étapes.

Samedi 29 juin

1ère étape entre Florence (Italie) et Rimini (Italie) (206 km)

Etape 1 / Stage 1- #TDF2024



@comunefi - @comunerimini 206 km





3.600 m of positive elevation on stage 1. It's never happened before in the history of the Tour de France !





3.600 m de D+ ! Jamais le Tour n'avait débuté par tant dénivelé ! pic.twitter.com/miwgYj9g42 — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Dimanche 30 juin

2e étape entre Cesenatico (Italie) et Bologne (Italie) (200 km)

Etape 2 / Stage 2 #TDF2024





Côte de San Luca



1,9 km, 10,6%





The perfect launching pad





La rampe de lancement parfaite pic.twitter.com/9BahtImVCz — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Lundi 1er juillet

3e étape entre Plaisance (Italie) et Turin (Italie) (229 km)

Etape 3 / Stage 3 - #TDF2024



Plaisance - @twitorino 229 km





First chance for the sprinters after a very long day on the saddle.





Première opportunité pour les sprinteurs après une très longue journée sur le vélo. pic.twitter.com/JdFWkEdsj2 — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Mardi 2 juillet

4e étape entre Pinerolo (Italie) et Valloire (138 km)

Etape 4 / Stage 4 #TDF2024





Col du Galibier



23 km, 5,1%





The last climb of a day with 3.800 m of positive elevation!



La dernière ascension d'une journée à 3.800 m de D+ ! pic.twitter.com/nfsNxT20fb — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Mercredi 3 juillet

5e étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas (177 km)

Etape 5 / Stage 5 - #TDF2024



@Stjeanmaurienne - Saint-Vulbas 177 km





Second chance for the sprinters.





Deuxième chance pour les sprinteurs. pic.twitter.com/2CZ8PDfyqd — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Jeudi 4 juillet

6e étape entre Mâcon et Dijon (163 km)

Etape 6 / Stage 6 - #TDF2024

@VilleDeMacon - @dijon 163 km





The sprinters should have the last word on the 800-metre final straight.





Les sprinteurs devraient avoir le dernier mot sur la ligne droite finale de 800 mètres. pic.twitter.com/f4gnkxQ0wu — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Vendredi 5 juillet

7e étape entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin (contre-la-montre individuel de 25 km)

Etape 7 / Stage 7 - #TDF2024





Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin 25 km ITT





An ITT in the vineyards, just like in 2021, but in Burgundy this time!





Un chrono dans les vignes, comme en 2021, mais en Bourgogne cette fois ! pic.twitter.com/g1Etsh49u7 — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Samedi 6 juillet

8e étape entre Semur-en-Auxois et Colombey-les-Deux-Eglises (176 km)

Etape 8 / Stage 8 - #TDF2024



@Semur_en_Auxois - Colombey-les-Deux-Eglises 176 km





The 5 climbs in the first part of the stage could put a strain on some sprinters' legs.





Les 5 ascensions en 1ère partie d'étape pourraient peser sur les jambes des sprinteurs. pic.twitter.com/Z09jY2xfFD — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Dimanche 7 juillet

9e étape entre Troyes et Troyes (199 km)

Etape 9 / Stage 9 - #TDF2024



@VilledeTroyes - @VilledeTroyes 199 km





14 sectors of white roads, 32 km in total onto the gravel and into the dust.





14 secteurs de chemins blancs pour un total de 32 km dans la poussière et les cailloux. pic.twitter.com/FDToSSiLIG — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Lundi 8 juillet

Repos à Orléans

Mardi 9 juillet

10e étape entre Orléans et Saint-Armand-Montrond (187 km)

Etape 10 / Stage 10 - #TDF2024



@VilledOrleans - @SAM18200 187 km





‍The wind could play a major role, like in 2013 when unexpected echelons marked the stage.





Le vent pourrait jouer un rôle majeur, comme en 2013 lors d'une journée marquée par les bordures. pic.twitter.com/YZqqw6f6S5 — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Mercredi 10 juillet

11e étape entre Evaux-les-Bains et le Lioran (211 km)

The last 46 km of stage 11 / Les 46 derniers km de l'étape 11 #TDF2024





Col de Néronne (3,8 km, 9,1%)



Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km, 8,1%)



Col de Pertus (4,4 km, 7,9%)



Col de Font de Cère (3,3 km, 5,8%)





Enjoy! pic.twitter.com/mfqKkTM2Xg — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Jeudi 11 juillet

12e étape entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot (204 km)

Etape 12 / Stage 12 - #TDF2024





Aurillac - @villeneuveslot 204 km





‍In 1996 and 2000, the breakaway managed to



hold off its pursuers.





Les échappés avaient résisté lors des deux précédentes arrivées du Tour jugées à Villeneuve-sur-Lot, en 1996 et 2000. pic.twitter.com/XbernCY7eV — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Vendredi 12 juillet

13e étape entre Agen et Pau (171 km)

Etape 13 / Stage 13 - #TDF2024

@villeagen - @Ville_Pau 171 km





‍Who will succeed @ArnaudDemare, last Tour de France stage winner in Pau in 2018?





Qui succèdera à @ArnaudDemare, dernier vainqueur d'une étape du Tour à Pau en 2018 ? pic.twitter.com/CezNU8P6qx — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Samedi 13 juillet

14e étape entre Pau et Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet (152 km)

Stage 14 / Etape 14 #TDF2024





Col du Tourmalet (19 km, 7,4%)





Hourquette d'Ancizan (8,2 km, 5,1%)





Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet (10,6 km, 7,9%)





m of positive elevation! / m de D+ ! pic.twitter.com/jU65TaDVLt — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Dimanche 14 juillet

15e étape entre Loudenvielle et Plateau de Beille (198 km)

Etape 15 / Stage 15 #TDF2024





Col d'Agnes



10 km, 8,2%





Plateau de Beille



15,8 km, 7,9%





The stage is set, we can expect some fireworks on Bastille Day!





On attendra un feu d'artifice en ce jour de fête nationale ! pic.twitter.com/49wbQTLXH2 — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Lundi 15 juillet

Repos à Gruissan

Mardi 16 juillet

16e étape entre Gruissan et Nîmes (187 km)

Etape 16 / Stage 16 - #TDF2024





Gruissan - @nimes 187 km





The sprinters may be heavily tipped for success, but the Mistral can blow firecely at this time of year...





Les sprinteurs seront favoris, mais le mistral peut souffler fort à cette période de l'année... pic.twitter.com/MsLph7P12Z — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Mercredi 17 juillet

17e étape entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Superdévoluy (178 km)

Etape 17 / Stage 17 #TDF2024





Col du Noyer



7,5 km, 8,4%





Superdévoluy



3,8 km, 5,9%





The difficult Col du Noyer could be the ideal place to launch the decisive move!





Le difficile Col du Noyer peut être l'endroit idéal pour l'attaque décisive ! pic.twitter.com/fG0VdeGXZr — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Jeudi 18 juillet

18e étape entre Gap et Barcelonnette (179 km)

Etape 18 / Stage 18 - #TDF2024





Gap -Barcelonnette 179 km





Breakaway? Sprinters? Everything will be possible in the stunning scenery of stage 18!





Echappés ? Sprinteurs ? Tout sera possible dans l'étape 18 et ses splendides paysages ! pic.twitter.com/vuQ8AvGFRq — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Vendredi 19 juillet

19e étape entre Embrun et Isola 2000 (145 km)

Etape 19 / Stage 19 #TDF2024





Col de Vars 18,8 km, 5,7%



Cime de la Bonette 22,9 km, 6,9%



Isola 2000 16,1 km, 7,1%





3 climbs above 2.000 m and a total of m of vertical gain!



3 ascensions au delà des 2.000 m et un total de m de D+! pic.twitter.com/rn6ybNZkwd — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Samedi 20 juillet

20e étape entre Nice et Col de la Couillote (133 km)

Etape 20 / Stage 20 #TDF2024





Col de Braus 10 km, 6,6%



Col de Turini 20,7 km, 5,7%



Col de la Colmiane 7,5 km, 7,1%



Col de la Couillole 15,7 km, 7,1%





The @ParisNice regulars will be racing over familiar terrain.



Les habitués de @ParisNice… pic.twitter.com/iFxAmS9Te4 — Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023

Dimanche 21 juillet

21e étape entre Monaco et Nice (contre-la-montre individuel de 34 km)