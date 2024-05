Real Madrid : la danse déchaînée de Carlo Ancelotti avec Eduardo Camavinga (vidéo)

Lors des célébrations du 36e titre de champion d’Espagne du Real Madrid, ce dimanche, Carlo Ancelotti a effectué quelques pas de danse avec le milieu de terrain français Eduardo Camavinga.

L’heure est à la fête du côté de Madrid. A trois semaines de la finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (1er juin), le Real Madrid a célébré, ce dimanche, son 36e titre de champion d’Espagne dans la capitale espagnole. Et devant plusieurs milliers de supporters venus acclamer et féliciter les Merengue, Carlo Ancelotti a assuré le spectacle aux côtés de ses joueurs.

Après s’être emparé du micro, l’entraîneur italien a fait part de sa volonté d’effectuer quelques pas de danse avec Eduardo Camavinga. «J’ai un rêve : je veux danser avec Eduardo Camavinga», a lâché le technicien transalpin. Avant de lancer un «Musica maesto !»

Ancelotti tiene un sueño: quiere bailar con Eduardo Camavinga. Música, maestro pic.twitter.com/PpasaoxA4C — MARCA (@marca) May 12, 2024

Et l’international français ne s’est pas fait prier très longtemps. L’ancien rennais s’est approché de son coach et les deux hommes se sont laissé aller au rythme de la musique pour le plus grand plaisir du public avant d’être rejoints par l’ensemble des joueurs madrilènes.

Le Real Madrid s’est assuré le titre de champion d’Espagne depuis le week-end dernier et sa victoire face à Cadix (3-0). Et le club espagnol va tenter de réaliser un nouveau doublé en soulevant la 15e Ligue des champions de son histoire. En attendant la très probable arrivée de Kylian Mbappé, dont le nom a été scandé à plusieurs reprises par les fans madrilènes. Deux autres occasions qui pourraient donner lieu à de nouvelles festivités.