PSG : qui va devenir le nouveau speaker du Parc des Princes ?

Speaker et voix emblématique du PSG depuis près de trente ans, Michel Montana a pris sa retraite, dimanche soir, à l’issue de la défaite du club de la capitale contre Toulouse au Parc des Princes (1-3).

Une page s’est tournée au PSG. Kylian Mbappé n’est pas le seul à avoir fait sa dernière apparition au Parc des Princes dimanche soir. C’est le cas aussi de Michel Montana, speaker emblématique du club de la capitale depuis près de trente ans. Âgé de 68 ans, il a fait ses adieux au public parisien et pris sa retraite à l’issue de la défaite contre Toulouse en Ligue 1 (1-3). Et celui qui a été élu meilleur speaker du championnat à trois reprises (2009, 2012, 2016) va passer le flambeau, ou plutôt le micro, à Max (54 ans).

L’ancien animateur radio, qui a notamment présenté dès 1996 la célèbre émission «Star System» sur Fun Radio, est déjà bien connu du monde du football. Depuis septembre 2010, il est le speaker de l’équipe de France lors des rencontres des Bleus à domicile. Il exerce également déjà au PSG, puisqu’il est le speaker officiel de l’équipe féminine, mais aussi de l’équipe masculine de handball. Il a également déjà assuré quelques remplacements au Parc des Princes.

Max, de son vrai nom Franck Bargine et également ancien DJ, aura ainsi la lourde charge de succéder à Michel Montana, qui a animé plus de 700 matchs dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Et sa mission devrait commencer au mois d’août pour le début de la prochaine saison.