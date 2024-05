JO 2024 : quelle est la signification des 5 couleurs des anneaux olympiques ?

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 approche à grands pas, l’occasion de faire le point sur toutes les interrogations qui entourent ce célèbre événement. À commencer par la signification des couleurs des anneaux qui figurent sur le drapeau olympique, qui correspond aux valeurs des Jeux.

Ils forment un emblème mondialement connu. Les cinq anneaux sont le symbole des Jeux olympiques et figurent sur chaque représentation de cet événement sportif grandiose. A l'approche de la grande cérémonie d'ouverture, il est temps de faire le point sur leur signification, qui est encore assez méconnue.

Présenté à la Sorbonne en 1914 au cours de la 17e session du Comité international olympique (CIO) et créé en 1913 par le baron Pierre de Coubertin, le drapeau des Jeux olympiques flotte fièrement dans les stades olympiques depuis 1920. Il remplit depuis une fonction particulièrement symbolique, selon le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), pour plusieurs raisons. La principale ambition des Jeux olympiques étant, avant tout, de parler au plus grand nombre.

Représenter les nations

L’esthétisme des anneaux des JO n’a pas été choisi au hasard. Ces cinq anneaux entrelacés, représentant les cinq continents du monde, ont été disposés en deux rangées superposées en suivant le code couleur suivant : bleu, jaune, noir, vert, rouge et blanc (en comptant le fond du drapeau). La raison est simple, chaque pays peut reconnaître au moins une de ces couleurs dans son drapeau.

Ainsi, contrairement aux idées reçues, ces couleurs ne se rapportent pas à un continent en particulier, mais symbolisent l’union et l’esprit olympique. L’objectif des JO étant de représenter toutes les nations du monde.

Dans la continuité d'un esprit symbolique, les Jeux olympiques ont toujours été représentés par une devise. Il s'agissait initialement de «Citius, Altius, Fortius» en latin, qui signifie en français «plus vite, plus haut, plus fort». Mais le mot «ensemble» a également été ajouté au cours des JO de Tokyo en 2021. Une devise «parfaitement en adéquation avec des finalités olympiques : le sport et l’Olympisme comme outil pédagogique».