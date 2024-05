Ligue des champions : pourquoi Manchester City et Gérone pourraient-ils être privés de C1 la saison prochaine ?

L'UEFA a annoncé, ce mardi 14 mai, que le City Football Group, maison mère de Manchester City, allait devoir réduire sa participation dans le capital de Gérone, pour que le club catalan puisse jouer la plus belle des compétitions européennes.

L’équipe de Manchester City peut potentiellement être privée de Ligue des champions la saison prochaine. City Group Football, maison mère de l’équipe britannique et d’autres clubs à travers le monde, dont Gérone, va devoir réduire sa participation dans le capital du club catalan. Cette action est nécessaire pour que l’équipe de Gérone puisse disputer, la saison prochaine, la première Ligue des champions de son histoire.

Selon un courrier de l'instance de contrôle financier des clubs (CFCB) de l'UEFA, il suffit qu'une entité «détienne 30% ou plus du capital ou des droits de vote» de plusieurs clubs, ou même seulement 10% si elle est à la tête du club, pour que cela pose problème.

Descendre dans le capital du club catalan

Gérone, détenu à 47% par le City Group depuis 2017, est assuré de terminer dans le Top 4 de Liga et de se qualifier pour la C1. Pour que Manchester City et Gérone s'alignent tous deux dans la reine des compétitions européennes, le City Group va donc devoir descendre dans le capital du club catalan d'ici le 3 juin, échéance fixée par l'UEFA.

Pour éviter une vente précipitée des parts, généralement défavorable économiquement, la lettre de la CFCB offre néanmoins aux clubs une possibilité temporaire, limitée à la saison à venir : transférer les actions dans un fonds fiduciaire sans droit de regard, sous le contrôle de l'UEFA.

L'an dernier, la même règle sur la multipropriété des clubs avait entraîné trois procédures visant respectivement Toulouse et l'AC Milan, le club anglais d'Aston Villa et le club portugais de Vitoria, ainsi que Brighton (Angleterre) et l'Union royale Saint-Gilloise (Belgique).