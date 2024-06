Euro 2024 : ce qu’a dit Emmanuel Macron aux joueurs de l’équipe de France lors de son déjeuner à Clairefontaine ?

Lundi, Emmanuel Macron a rendu visite aux Bleus à Clairefontaine, dix jours avant le début de l’Euro 2024 qui se joue en Allemagne. Le président a adressé un message d’encouragement aux joueurs de l’équipe de France.

Une tradition bien respectée. Comme pour la Coupe du monde 2018 et l’Euro 2021, Emmanuel Macron s’est rendu à Clairefontaine ce lundi pour rendre visite aux joueurs de l’équipe de France et leur adresser un message d’encouragement avant le début de la compétition, le 14 juin prochain. Mais qu’est bien venu dire le chef de l’Etat au camp de base des Bleus ?

68 millions de Français avec vous pour l'Euro ! pic.twitter.com/0ZanFWq9qj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 3, 2024

«Et le 3e poumon ça va ?»

Accompagné de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, le président de la République a été accueilli vers 13 heures au château par le sélectionneur Didier Deschamps, le président de la FFF Philippe Diallo ainsi que le capitaine Kylian Mbappé. Le chef de l’Etat s’est même empressé de demander à l’attaquant de 25 ans quand aurait lieu l’officialisation de son transfert au Real Madrid. «Bonjour Kylian, comment ça va ? C’est aujourd’hui que c’est annoncé, non ?», a questionné Emmanuel Macron. «Ce soir, ce soir», a répondu discrètement la star française. Un échange capté par les caméras et qui a fait réagir sur les réseaux sociaux.

Et à Clairefontaine, le président de la République a semblé heureux de revoir un certain N’Golo Kanté. «Et le 3e poumon ça va ?», a-t-il lancé au milieu de terrain qui évolue désormais en Arabie saoudite.

«Je le sais! J’y crois!»

Mais, Emmanuel Macron, grand supporter de football, est surtout venu encourager les Bleus avant de débuter la compétition qui se déroule en Allemagne. «Comme vous, j’ai faim et donc je pense que c’est le bon moment, même si ce sera une compétition rude parce que c’est sans doute une des plus denses. Avec des joueurs que vous connaissez bien, que vous fréquentez dans les meilleures compétitions et qui ne vont rien laisser. Mais vous non plus», a confié le chef de l’Etat aux Bleus.

Lors de son discours, Emmanuel Macron en a également profité pour louer les qualités de l’équipe de France. «Soyez le visage que vous avez montré à chaque fois dans les grands moments, c’est-à-dire solidaires, tenus, ensemble. Donc faites-nous rêver à partir du 14 juin. Et rendez-vous le 14 juillet. Je le sais! J’y crois!», a assuré le président. Les Bleus pourront donc compter sur le soutien d’Emmanuel Macron qui souhaite voir la France en finale le 14 juillet prochain, jour de la fête nationale.