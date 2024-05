PSG : Kylian Mbappé va-t-il jouer la finale de la Coupe de France contre Lyon ?

L’incertitude plane sur la présence de Kylian Mbappé, qui a manqué les deux derniers matchs de championnat du PSG, pour la finale de la Coupe de France, ce samedi, contre Lyon à Lille.

Jouera ? Jouera pas ? En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé doit disputer, ce samedi, son dernier match sous le maillot parisien à l’occasion de la finale de la Coupe de France contre Lyon. Mais la présence de l’attaquant français sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille serait loin d’être assurée. L’ancien monégasque a manqué les deux derniers matchs de championnat de son équipe à Nice (1-2) et à Metz (0-2). Deux rencontres pour lesquelles il n’a même pas fait le déplacement.

Une escapade sur la Côte d'Azur

Profitant de quelques jours de repos accordés par le staff parisien, à l’instar de plusieurs coéquipiers (Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz, Vitinha, Marquinhos), il s’est rendu sur la Côte d’Azur en compagnie d’Ousmane Dembélé, dimanche, pour profiter des festivités en marge du festival de Cannes. Mais cette escapade a suscité des interrogations sur la participation du capitaine des Bleus - qui n’a joué qu’avec parcimonie depuis l’annonce de son départ à ses dirigeants et ses coéquipiers - à la rencontre face aux Lyonnais, qui pourrait permettre à Paris de réaliser le triplé.

Et ces doutes ont été renforcés par les propos de Luis Enrique à l’issue du succès de ses hommes en Lorraine, sur une éventuelle présence de Kylian Mbappé. «Je compte sur tous mes joueurs, comme je l’ai fait tout au long de la saison. C’était une bonne semaine car certains des joueurs vont jouer cette finale, d’autres n’ont pas joué tout au long de la semaine, on va voir qui est prêt, qui n’est pas prêt. La semaine qui arrive est importante pour préparer cette finale qui est très importante pour nous», a confié l’entraîneur espagnol.

Ces déclarations sont aussi une façon de mettre la pression sur Kylian Mbappé, avec lequel la rupture semble être consommée. Ce qui est sûr, c'est que les deux hommes se retrouveront, ce mardi après-midi, pour la reprise de l’entraînement pour préparer cette finale. Et le numéro 7 parisien, comme les autres joueurs, devra se montrer convaincant et irréprochable s’il veut y participer. Et réussir sa sortie...