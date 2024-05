Ligue 1 : accusé d’homophobie, Mohamed Camara reçoit une vague de soutien au Mali

Le joueur malien de l’AS Monaco Mohamed Camara, accusé d’homophobie après un match de Ligue 1 dimanche 19 mai dernier, a reçu une vague de soutien de personnalités au Mali et de nombreux compatriotes sur les réseaux sociaux.

Pour rappel des faits, lors de la dernière journée de Championnat de France, le milieu de terrain avait masqué le logo contre l’homophobie floqué sur son maillot, spécialement porté par tous les joueurs, arbitres et entraîneurs à l’occasion d’une campagne de lutte contre les discriminations organisée par la Ligue de football professionnel (LFP). Face à cela, la ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castera a dénoncé un «comportement inadmissible» et demandé «les sanctions les plus fermes» contre le joueur et son club.

Un soutien exprimé sur les réseaux sociaux

Des personnalités maliennes et de nombreux internautes ont exprimé leur solidarité sur les réseaux sociaux envers le joueur, connu en équipe nationale pour son attachement à la foi musulmane. «Ceux qui se disent défenseurs de la liberté et de la démocratie doivent respecter les convictions religieuses des sportifs. Soutien total à Mohamed Camara!», a écrit sur Facebook Hamidou Doumbia, responsable politique malien. «Soutien total frérot #CAMARA. Stay strong Bro (sois fort, frère)», a publié un célèbre rappeur, Iba One sur facebook. Certains internautes déplorent que le joueur n'ait pas reçu le soutien de sa fédération ni celui de ses coéquipiers en club et en équipe nationale.

Vers une criminalisation de l’homosexualité au Mali ?

Les internautes n’hésitent pas à faire référence au précédent de l'international sénégalais du PSG, Idrissa Gana Gueye, qui avait suscité une polémique en France en 2022 après avoir déclaré forfait lors de la journée de L1 dédiée à la lutte contre l'homophobie. Le chef de l'Etat Macky Sall lui avait apporté son soutien.

La question de l’homosexualité dans un pays à 95 % musulman est controversée. En 2022, le ministre malien de la Justice Mamoudou Kassogué a qualifié l'homosexualité de «relation contre-nature», et indiqué qu'elle serait bientôt criminalisée, lors d'un atelier de validation d'un avant-projet de loi sur le code pénal.