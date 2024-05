Ligue 1 : le nouvel entraîneur de l’OM bientôt connu ?

En quête d’un successeur à Jean-Louis Gasset, dont l’intérim sur le banc olympien a pris fin, l’OM pourrait avoir trouvé son nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

Un entraîneur portugais peut en cacher un autre. En quête d’un successeur à Jean-Louis Gasset, l’OM avait fait de Paulo Fonseca l’une de ses priorités pour s’assoir sur le banc olympien. Mais si le coach lusitanien de Lille a entamé des discussions avec les dirigeants olympiens, il serait également en pourparlers avec l’AC Milan, qui aurait sa préférence, avec notamment la perspective de disputer la Ligue des champions.

Face à ces hésitations, Marseille aurait changé son fils d’épaule et viserait un autre entraîneur portugais en la personne de Sergio Conceiçao, en partance du FC Porto. Et les négociations pourraient s’accélérer dans les prochains jours, selon le journaliste italien Gianluica Di Marzio. L’OM souhaite boucler l’affaire et annoncer le nom de son futur coach le plus rapidement possible. D’autant que l’ancien international portugais (56 sélections) est courtisé par plusieurs clubs.

Et Paulo Conceiçao, qui a remporté trois titres de champion du Portugal avec Porto (2018, 2020, 2022), a l’avantage de connaître la France et la Ligue 1 pour avoir dirigé Nantes lors de la saison 2016-2017. Et il aura comme mission principale de ramener l’OM en Coupe d’Europe.