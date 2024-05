Ligue 1 : Ancelotti entraîneur de Reims la saison prochaine ?

En quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Will Still, le Stade de Reims songerait à Davide Ancelotti, fils de l’entraîneur du Real Madrid.

Ancelotti sur le banc de Stade de Reims ? Évidemment pas Carlo, qui va rester l’entraîneur du Real Madrid, mais Davide. En quête d’un successeur à Will Still, qui a quitté son poste au début du mois de mai, le club champenois serait intéressé par le fils de l’entraîneur italien, a révélé L’Equipe. Âgé de 34 ans, ce dernier est actuellement l’adjoint de son père au Real Madrid, comme ce fut le cas au Bayern Munich, à Naples, à Everton, et il pourrait se laisser tenter par une aventure en tant qu’entraîneur principal.

Mais il n'est pas la seule piste de Reims. Le club aurait reçu près d’une soixante de candidatures et devrait en sélectionner une vingtaine avant d’auditionner sept ou huit candidats en visioconférence, à partir de ce jeudi. Seuls les trois plus convaincants seront reçus par les dirigeants rémois pour passer un entretien. Ils feront ensuite leur choix.

Et dans l’idéal, le club présidé par Jean-Pierre Caillot, qui a terminé la saison à la 9e place de Ligue 1, souhaiterait dévoiler le nom de son futur entraîneur dans une dizaine de jours. Et cette annonce pourrait éventuellement intervenir après la finale de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid, de Carlo et Davide Ancelotti, et le Borussia Dortmund (1er juin).