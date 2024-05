Ligue 1 : un joueur de Lille soupçonné d’avoir boycotté la photo avec une banderole de lutte contre l’homophobie

Le joueur de Lille Nabil Bentaleb est soupçonné d’avoir boycotté la photo d’avant-match avec la banderole de la lutte contre l’homophobie, ce week-end, en marge de la dernière journée de Ligue 1.

Un comportement qui interpelle. Alors que la LFP avait mis en place diverses actions, le week-end dernier, lors de la dernière journée de Ligue 1, dans le cadre de la lutte contre l’homophobie, plusieurs joueurs se font fait remarquer. A l’image de Mostafa Mohamed, qui a refusé de jouer avec Nantes, ou encore le Monégasque Mohamed Camara, qui a caché le logo arc-en-ciel sur son maillot. Mais ils ne seraient pas les seuls. L’attitude de Nabil Bentaleb avant la rencontre entre Lille et Nice a également éveillé les soupçons du collectif Rouge Direct.

Bonjour Lille @losclive que pensez-vous de l’attitude de votre joueur @nabilbentaleb42 ?



Il semble ne pas souhaiter apparaître sur la photo et refuser lâchement, en se cachant, de s’associer au message: "Non à l’#homophobie"@AOC1978 @LFPfr pic.twitter.com/ty0Yu5SMMx — Rouge Direct (@RougeDirect) May 22, 2024

Avant le coup d’envoi du match, tous les joueurs devaient poser avec une banderole de lutte contre l’homophobie. Mais au moment de ce protocole, l’international algérien s’est accroupi derrière la banderole pour faire ses lacets. Une manière détournée pour ne pas apparaître sur le cliché ? Son attitude a, en tout cas, suscité de nombreuses interrogations.

Pas de réponse du club

«Bonjour Lille, que pensez-vous de l’attitude de votre joueur Nabil Bentaleb ? Il semble ne pas souhaiter apparaître sur la photo et refuser lâchement en se cachant, de s’associer au message : ‘Non à l’homophobie’», a posté le collectif Rouge Direct sur les réseaux sociaux. Interrogé par la Voix du Nord, son porte-parole Julien Pontès a demandé au joueur «de sortir de l’ambiguïté» et «de manifester son accord avec la campagne». «S’il ne le fait pas, au moins on pourra considérer que c’est délibéré», a-t-il affirmé.

De son côté, le Losc ne souhaite pas communiquer sur cette affaire pour le moment, mais le club nordiste estime que «rien n’est exclu». Nabil Bentaleb sera-t-il amené à s’expliquer lui aussi devant la commission de discipline comme Mohamed Camara ?