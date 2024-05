MotoGP : Johann Zarco témoin d’un impressionnant accident de la route avant le Grand Prix de France (vidéo)

Avant le Grand Prix de France MotoGP, il y a dix jours, Johann Zarco a été témoin d’un impressionnant accident alors qu’il était sur la route pour se rendre au Mans.

Un accident spectaculaire. Sur la route pour se rendre au Grand Prix de France MotoGP, il y a une dizaine de jours, Johann Zarco a été témoin d’un impressionnant accident de la route au volant de sa voiture. Après avoir connu des difficultés de circulation, il est parvenu à se rapprocher de sa destination finale. Et c’est à ce moment qu’il a entendu des pneus crisser avant de voir un véhicule terminer sur le toit en plein milieu de l’autoroute.

«Wouah, sa r…», s’est-il exclamé dans une séquence à retrouver dans «Team Zarco» diffusé sur MyCanal. Il a immédiatement détaché sa ceinture pour venir en aide aux victimes dans la voiture. Il a même été le premier à intervenir sur les lieux de l’accident et n’a pas hésité à mettre la tête dans la voiture retournée. Mais finalement plus de peur que de mal. Les secours sont rapidement intervenus et personne n’a été sérieusement blessé.

«Il faut réagir dans ces moments-là», a-t-il confié avant de reprendre la route. Et après ce début de week-end pour le moins mouvementé, Johann Zarco a terminé à la 12e place sur le circuit Bugatti. Avec les autres pilotes, il a désormais rendez-vous, ce week-end, de l’autre côté des Pyrénées pour le Grand Prix de Catalogne.