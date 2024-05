Toulouse-Leinster, finale de la Champions Cup : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Ce samedi 25 mai, le Stade toulousain affronte les Irlandais du Leinster dans une finale qui s'annonce électrique, au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

Le Stade toulousain face à sa bête noire. Ce samedi, Antoine Dupont et sa bande vont affronter le Leinster. Mais si l'équipe irlandaise a perdu ses deux dernières finales contre le Stade rochelais, elle s'avance beaucoup plus confiante face aux Rouge et Noir.

En effet, lors de leurs quatre dernières confrontations, les Toulousains ont été battus. D'abord en phase de poule en 2019 (29-13), puis en demi-finale trois fois d'affilée (30-12 de nouveau en 2019, 40-17 en 2022 et 41-22 en 2023).

Le Stade toulousain en pleine bourre

Malgré tout, les Toulousains peuvent être optimistes. Depuis la retraite de son numéro 10 légendaire Jonathan Sexton, le Leinster semble plus abordable. Surtout, les Rouge et Noir s'avancent avec un effectif quasiment complet (seul l'international Anthony Jelonch est absent) et sont sur une bonne dynamique. Ils règnent sur le Top 14 et ont largement battu le Stade français le 12 mai dernier (49-18), leur dauphin du championnat.

Programme TV

Stade toulousain-Leinster

Finale de Champions Cup

Samedi 25 mai

18h sur France 2 et Bein Sport