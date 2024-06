24 Heures du Mans : constructeurs engagés, palmarès, diffusion TV… tout savoir sur la mythique course

Les 24 Heures du Mans 2024 ont lieu, ce samedi 15 juin, sur le circuit Bugatti dans la Sarthe. Le nombre de participants, les favoris, la diffusion TV… voici tout ce qu'il faut savoir sur la mythique course.

A quelle heure sera donné le départ ?

Le départ des 24 Heures du Mans 2024 sera donné ce samedi à 16h sur le circuit Bugatti. Cette année, c’est Zinédine Zidane, légende du football, qui donnera le départ de cette course mythique. La fin de la course est prévue à 16h le dimanche.

Les constructeurs engagés

Cadillac

Porsche

Toyota

BMW

Lamborghini

Alpine

Ferrari

Peugeot

Combien de voitures engagées ?

Au total, 62 voitures, dont 37 engagées à la saison, prendront le départ de la plus grande course d’endurance au monde. Le Mans établira un nouveau record de participation dans la classe Hypercar avec 23 prototypes engagés dans la catégorie reine de l’endurance.

Le palmarès depuis 2019

2023 : Ferrari de Pier Guidi, Calado et Giovinazzi (n°51)

2022 : Toyota de Buemi, Hartley et Hirakawa (n°8)

2021 : Toyota de Conway, Kobayashi et Lopez (n°7)

2020 : Toyota de Buemi, Nakajima et Hartley (n°8)

2019 : Toyota de Buemi, Nakajima et Alonso (n°8)

Sur quelle chaîne regarder ?

Les 24 Heures du Mans sont à suivre en direct et en intégralité sur les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 (disponibles via MyCanal).