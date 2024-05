Finale de la Coupe de France : des affrontements en cours entre supporters parisiens et lyonnais sur l'autoroute, plusieurs bus incendiés (vidéo)

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais s'affrontent en finale de la Coupe de France à Lille. Des supporters des deux clubs se sont battus à un péage et des bus ont été incendiés.

Des affrontements violents. Ce samedi soir, le PSG et l'OL se rendent à Lille dans le cadre de la finale de la Coupe de France qui débutera à 21h au Stade Pierre-Mauroy. Les fans des deux clubs qui font également le déplacement se sont croisés sur la route vers le Nord. Une bagarre a éclaté sur l'Autoroute et des bus transportant des supporters lyonnais et parisiens ont été incendiés.

Deux bus ont notamment pris feu au péage de Fresnes-lès-Montauban rapporte une source policière à Cnews. Une intervention est en cours.

CIRCULATION INTERROMPUE SUR L'A1

À la suite de ces violences, la préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord a été contrainte d'interrompre la circulation sur l'autoroute A1 dans les deux sens de circulation au niveau de la barrière de péage de Fresnes-lès-Montauban.

Notre journaliste en duplex de Lille, Raphaël Lazreg, a fait un point sur la situation.

Pour le moment, aucun bilan n'a été donné par les autorités mais de nombreuses personnes auraient été blessées.