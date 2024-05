Mort de Grayson Murray : le golfeur décédé à l'âge de 30 ans «s'est donné la mort», annoncent ses parents

Grayson Murray, deux fois champion du PGA Tour de golf, est décédé à l’âge 30 ans. Ses parents ont annoncé, dans un communiqué, que leur fils s'était donné la mort.

Une annonce choc. Alors qu’il luttait contre des problèmes d'alcool et de dépression, Grayson Murray, double vainqueur américain du PGA Tour, est décédé à l’âge de 30 ans, a annoncé le ,circuit professionnel de golf masculin. Dans un communiqué qui fait état de leur «cauchemar» des dernières 24 heures, ses parents ont annoncé que leur fils s'était «donné la mort».

Le golfeur s'était retiré de l'épreuve du Charles Schwab Challenge la veille pour cause de maladie, après avoir joué 16 trous lors de son deuxième tour.

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a émis une déclaration annonçant que des conseillers en soutien psychologique seraient disponibles pour le personnel et les joueurs. Malgré cela, le tournoi se déroulera comme prévu.

«Nous avons été dévastés d'apprendre - et avons le cœur brisé de partager - que le joueur du PGA Tour Grayson Murray est décédé ce matin. Les mots me manquent. Le PGA Tour est une famille, et lorsque vous perdez un membre de votre famille, vous n'êtes plus jamais le même. Nous pleurons Grayson et prions pour le réconfort de ses proches», a déclaré le responsable dans sa note.

«Aussi difficile que cela puisse être, nous voulons respecter leurs souhaits. Le PGA Tour met à disposition des conseillers en deuil sur les deux sites du tournoi, ainsi que virtuellement pour ceux qui ne sont pas sur le terrain. Je suis en route pour Ft. Worth et je vous donnerai plus d'informations dès que possible» a-t-il conclu.

«Je me suis battu contre des problèmes mentaux»

Jeune joueur remarquable, Grayson Murray a remporté trois Championnats du monde juniors consécutifs de 2006 à 2008. Il s'est qualifié pour le PGA Tour en 2016-17 à l'âge de 22 ans, et a gagné son premier titre en 2017 avec une victoire au Barbasol Championship. Le sportif a ensuite remporté un deuxième titre en carrière avec une victoire au Sony Open à Hawaï, le propulsant au 46e rang mondial.

Après cette victoire, le golfeur a confié souffrir de problèmes de santé mentale. «Mes parents ont vécu l'enfer au cours des six dernières années et je me suis battu contre des problèmes mentaux. Ce n'est pas facile pour moi, et les gens autour de moi qui m'aiment n'aiment pas me voir déprimé. Ils ont été mes principaux supporters», avait-il déclaré à l'époque. Il a également annoncé suivre un traitement contre alcoolisme sur les réseaux sociaux en 2021.

Le golfeur anglais Luke Donald lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux, déclarant notamment «la semaine dernière je l'ai vu au PGA Championship, la vie est vraiment précieuse. Mes condoléances et prières à toute sa famille pour qu'elle puisse trouver un peu de paix».