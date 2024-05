Euro 2024 : Allemagne, France, Portugal, Italie… Voici les listes des joueurs de tous les pays qualifiés

A peu moins de trois semaines du coup d’envoi de l’Euro 2024, organisé en Allemagne (14 juin-14 juillet), plusieurs sélectionneurs des pays qualifiés ont dévoilé leur liste des joueurs retenus.

Albanie

Allemagne

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (Barcelone), Alexander Nübel (Stuttgart), Oliver Baumann (Hoffenheim)

Défenseurs : Joshua Kimmich (Bayern Munich), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Robin Koch (Eintracht Francfort), Antonio Rüdiger (Real Madrid/Esp), Waldemar Anton (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Milieux : Toni Kroos (Real Madrid/Esp), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Gross (Brighton/Ang), Ilkay Gündogan (Barcelone/Esp), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Chris Führich (Stuttgart), Leroy Sané (Bayern Munich)

Attaquants : Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal/Ang), Thomas Müller (Bayern Munich), Maximilian Beier (Hoffenheim)

Angleterre

Gardiens : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley)

Défenseurs : Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Attaquants : Jude Bellingham (Real Madrid/Esp), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich/All), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

Autriche

Gardiens : Niklas Hedl (Rapid Vienne), Tobias Lawal (Linz), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise/Bel), Patrick Pentz (Bröndby/Dan)

Défenseurs : Flavius Daniliuc (RB Salzbourg), Kevin Danso (Lens/Fra), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/All), Philipp Lienhart (Fribourg/All), Phillipp Mwene (Mayence/All), Stefan Posch (Bologne/Ita), Leopold Querfeld (Rapid Vienne), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/P-B), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach/All)

Milieux : Thierno Ballo (Wolfsberg), Christoph Baumgartner (RB Leipzig/All), Florian Grillitsch (Hoffenheim/All), Marco Grüll (Rapid Vienne), Florian Kainz (Cologne/All), Konrad Laimer (Bayern Munich/All), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/All), Romano Schmid (Werder Brême/All), Matthias Seidl (Rapid Vienne), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/All), Patrick Wimmer (Wolfsburg/All)

Attaquants : Marko Arnautovic (Inter Milan/Ita), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Fribourg/All), Andreas Weimann (West Bromwich Albion/Ang)

Belgique

Croatie

Gardiens : Dominik Livakovic (Fenerbahce/Tur), Ivica Ivusic (Pafos/Gre), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Défenseurs : Domagoj Vida (AEK Athènes/Gre), Josip Juranovic (Union Berlin/Ger), Josko Gvardiol (Manchester City/Ang), Borna Sosa (Ajax Amsterdam/PB), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen/All), Josip Sutalo (Ajax/PB), Martin Erlic (Sassuolo/Ita), Marin Pongracic (Lecce/Ita)

Milieux de terrain : Luka Modric (Real Madrid/Esp), Mateo Kovacic (Manchester City/Ang), Marcelo Brozovic (Al Nassr/ArS), Mario Pasalic (Atalanta Bergame/Ita), Nikola Vlasic (Torino/Ita), Lovro Majer (Wolsfburg/All), Luka Ivanusec (Feyenoord Rotterdam/PB), Luka Sucic (RB Salzburg/Aut), Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Attaquants : Ivan Perisic (Hajduk Split), Andrej Kramaric (Hoffenheim/All), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna/Esp), Marco Pasalic (Rijeka)

Danemark

Ecosse

Gardiens : Zander Clark (Heart of Midlothian), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Norwich City/Ang) et Liam Kelly (Motherwell)

Défenseurs : Liam Cooper (Leeds United/Ang), Grant Hanley (Norwich City/Ang), Jack Hendry (Al-Ettifaq/Ars), Ross McCrorie (Bristol City/Ang), Scott McKenna (Copenhague/Dan), Ryan Porteous (Watford/Ang), Anthony Ralston (Celtic Glasgow), Andy Robertson (Liverpool/Ang), John Souttar (Glasgow Rangers), Greg Taylor (Celtic Glasgow) et Kieran Tierney (Real Sociedad/Esp)

Milieux : Stuart Armstrong (Southampton/Ang), Ryan Christie (Bournemouth/Ang), Billy Gilmour (Brighton/Ang), Ryan Jack (Glasgow Rangers), John McGinn (Aston Villa/Ang), Callum McGregor (Celtic Glasgow), Kenny McLean (Norwich City/Ang) et Scott McTominay (Manchester United/Ang)

Attaquants : Ché Adams (Southampton/Ang), Ben Doak (Liverpool/Ang), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers/Ang), James Forrest (Celtic Glasgow), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian)

Espagne

Gardiens : Unai Simon (Bilbao), David Raya (Arsenal/Ang), Alex Remiro (Real Sociedad)

Défenseurs : Dani Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Séville), Robin Le Normand (Real Sociedad), Aymeric Laporte (Al-Nassr/Ars), Nacho (Real Madrid), Dani Vivian (Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelone), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/All), Marc Cucurella (Chelsea/Ang)

Milieux : Rodri (Manchester City/Ang), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (PSG/Fra), Alex Baena (Villarreal), Pedri (Barcelone), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Aleix Garcia (Girona), Fermin Lopez (Barcelone)

Attaquants : Alvaro Morata (Atlético Madrid), Nico Williams (Bilbao), Lamine Yamal (Barcelone), Dani Olmo (RB Leipzig/All), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelone), Ayoze Pérez (Betis Séville)

OFFICIEL !





Voici la liste de l'Espagne composée par Luis De La Fuente pour l'#Euro2024 en Allemagne ! pic.twitter.com/48HJVYm4Ow — LigActu (@LigActu) May 27, 2024

France

Gardiens : Alphonse Aréola (West Ham/Ang), Mike Maignan (AC Milan/Ita), Brice Samba (Lens)

Défenseurs : Jonathan Clauss (Marseille), Théo Hernandez (AC Milan/Ita), Ibrahima Konaté (Liverpool/Ang), Jules Koundé (Barcelone/Esp), Ferland Mendy (Real Madrid/Esp), Benjamin Pavard (Inter Milan/Ita), William Saliba (Arsenal/Ang), Dayot Upamecano (Bayern Munich/All)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid/Esp), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Esp), N'Golo Kanté (Al-Ittihad/Ars), Adrien Rabiot (Juventus Turin/Ita), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/Esp), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants : Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Munich/All), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan/Ita), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter Milan/Ita)

Géorgie

Gardiens : Giorgi Mamardashvili (Valence/Esp), Giorgi Loria (Dinamo Tbilissi), Luka Gugeshashvili (Qarabag/Aze)

Défenseurs : Solomon Kverkvelia (Al Akhdoud/Ars), Giorgi Gvelesiani (Persépolis/Ira), Guram Kashia (Slovan Bratislava/Slo), Jemal Tabidze (Panetholikos/Grè), Lasha Dvali (Apoel Nicosie/Chy), Luka Lochoshvili (Cremonese/Ita), Otar Kakabadze (Cracovie/Pol), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk/Ukr)

Milieux : Giorgi Chakvetadze (Watford/Ang), Anzor Mekvabishvili (Craiova/Rou), Jaba Kankava (Slovan Bratislava/Slo), Otar Kiteishvili (Sturm Graz/Aut), Nika Kvekveskiri (Lekh/Pol), Giorgi Kochorashvili (Levante/Esp), Sandro Altunashvili (Wolfsberger/Aut), Levan Shengelia (Panetholikos/Grè), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi), Saba Lobzhanidze (Atlanta United/USA), Zuriko Davitashvili (Bordeaux/Fra)

Attaquants : Khvicha Kvaratskhelia (Naples/Ita), Georges Mikautadze (Metz/Fra), Budu Zivzivadze (Karlsruhe/All), Giorgi Kvilitaia (Apoel Nicosie/Chy)

The squad in English:





GK - Mamardashvili, Loria, Gugeshashvili.





DF - Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Tabidze, Dvali, Lochoshvili, Gocholeishvili.





MF - Chakvetadze, Mekvabishvili, Kankava, Kiteishvili, Kvekveskiri, Kochorashvili, Altunashvili, Shengelia, Tsitaishvili.





FW -… https://t.co/OGirvDfMf3 — Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 22, 2024

Hongrie

Gardiens : Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (RB Leipzig/All), Peter Szappanos (Paksi)

Défenseurs : Botond Balogh (Parme/Ita), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha Berlin/All), Attila Fiola (Fehervar), Adam Lang (Omonia Nicosie/Chy), Willi Orban (RB Leipzig/All), Attila Szalai (Fribourg/AllL)

Milieux : Bendeguz Bolla (Servette/Sui), Mihaly Kata (MTK Budapest), Milos Kerkez (Bournemouth/Ang), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split/Cro), Adam Nagy (La Spezia/Ita), Zsolt Nagy (Puskas AFC), Loïc Nego (Le Havre/Fra), Andras Schäfer (Union Berlin/All), Callum Styles (Sunderland/Agn)

Attaquants : Martin Adam (Ulsan HD/Cor), Kevin Csoboth (Ujpest), Daniel Gazdag (Philadelphie/É-U), Krisztofer Horvath (Kecskemet), Roland Sallai (Fribourg/All), Dominik Szoboszlai (Liverpool/Ang), Barnabas Varga (Ferencvaros)

Italie

Gardiens : Gianluigi Donnarumma (PSG/Fra), Alex Meret (Naples), Ivan Provedel (Lazio Rome), Guglielmo Vicario (Tottenham/Ang)

Défenseurs : Francesco Acerbi (Inter Milan), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologne), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter Milan), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Federico Dimarco (Inter Milan), Gianluca Mancini (AS Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta Bergame)

Milieux : Nicolo Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (AS Roma), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Vérone), Davide Frattesi (Inter Milan), Jorginho (Arsenal/Ang), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Samuele Ricci (Torino)

Attaquants : Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (AS Roma), Riccardo Orsolini (Bologne), Giacomo Raspadori (Naples), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta Bergame), Mattia Zaccagni (Lazio Rome)

Pays-Bas

Gardiens : Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekkenn (Brentford/Ang), Nick Olij (NAC Breda), Bart Verbruggen (Brighton/Ang)

Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City/Ang), Virgil van Dijk (Liverpool/Ang), Denzel Dumfries (Inter Milan/Ita), Lutsharel Geertruda (Feyenoord), Matthis de Ligt (Bayern Munich/All), Ian Maatsen (Borussia Dortmund/All), Stefan de Vrij (Inter Milan/Ita), Daley Blind (Gérone/Ita), Micky van de Ven (Tottenham/Ang)

Milieux : Quinten Timber (Feyenoord), Ryan Gravenberch (Liverpool/Ang), Frenkie de Jong (Barcelone/Esp), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergame/Ita), Tijani Reijnders (AC Milan/Ita), Marten de Roon (Atalanta Bergame/Ita), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq/Ars), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Leipzig/All)

Attaquants : Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Memphis Depay (Atlético Madrid/Esp), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen/All), Cody Gakpo (Liverpool/Ang), Donyell Malen (Borussia Dortmund/All), Wout Weghorst (Hoffenheim/All)

Pologne

Portugal

Gardiens : Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton/Ang), Rui Patricio (Roma/Ita)

Défenseurs : Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG/Fra), Diogo Dalot (Manchester United/Ang), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Joao Cancelo (Barcelone/Esp), Nélson Semedo (Wolverhampton/Ang), Nuno Mendes (PSG/Fra), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City/Ang)

Milieux : Bruno Fernandes (Manchester United/Ang), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham/Ang), Otavio Monteiro (Al Nassr/Ars), Ruben Neves (Al-Hilal/Ars), Vitinha (PSG/Fra)

Attaquants : Bernardo Silva (Manchester City/Ang), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/Ars), Diogo Jota (Liverpool/Ang), Francisco Conceiçao (Porto), Gonçalo Ramos (PSG/Fra), Joao Félix (Barcelone/Esp), Pedro Neto (Wolverhampton/Ang), Rafael Leao (AC Milan/Ita)

République tchèque

Roumanie

Gardiens : Florin Nita (Gaziantep/Tur), Stefan Tarnovanu (Steaua Bucarest), Razvan Sava (Cluj), Horațiu Moldovan (Atletico Madrid/Esp)

Défenseurs : Andrei Ratiu (Rayo Vallecano/Esp), Vasile Mogos (Cluj), Radu Dragusin (Tottenham/Ang), Bogdan Racovitan (Rakow/Pol), Adrian Rus (Pafos/Chy), Ionuț Nedelcearu (Palerme/Ita), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burca (Al-Okhdood/Ars)

Milieux : Deian Sorescu (Gaziantep/Tur), Marius Marin (Pise/Ita), Alexandru Cicaldau (Konyaspor/Tur), Răzvan Marin (Empoli/Ita), Nicolae Stanciu (Damac/Ars), Dennis Man (Parme/Ita), Valentin Mihaila (Parme/Ita), Ianis Hagi (Alavès/Esp), Constantin Grameni (Farul), Darius Olaru (Steaua Bucarest), Adrian Sut (Steaua Bucarest), Florinel Coman (Steaua Bucarest)

Attaquants : George Puscas (Bari/Ita), Denis Alibec (Muaither/Qat), Daniel Birligea (Cluj), Denis Dragus (Gaziantep/Tur)

Serbie

Gardiens : Vanja Milinkovic-Savic (Torino/Ita), Predrag Rajkovic (Majorque/Esp), Dorde Petrovic (Chelsea/Ang), Aleksandar Jovanovic (Partizan Belgrade)

Défenseurs : Strahinja Pavlovic (RB Salzbourg/Aut), Nikola Milenkovic (Fiorentina/Ita), Milos Veljkovic (Werder Brême/All), Srdan Babic (Spartak Moscou/Rus), Uros Spajic (Étoile Rouge), Strahinja Erakovic (Zénith Saint-Pétersbourg/Rus), Nemanja Stojic (Backa Topola), Jan-Carlo Simic (AC Milan/Ita)

Milieux : Sasa Lukic (Fulham/Ang), Nemanja Gudelj (Séville/Esp), Nemanja Maksimovic (Getafe/Esp), Ivan Ilic (Torino/Ita), Sasa Zdjelar (CSKA Moscou/Rus), Srdan Mijailovic (Étoile Rouge), Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal/Ars), Dusan Tadic (Fenerbahce/Tur), Samed Bazdar (Partizan Belgrade), Aleksandar Cirkovic (Backa Topola), Lazar Samardzic (Udinese/Ita), Veljko Birmancevic (Sparta Prague/Rep. Tec.), Filip Kostic (Juventus Turin/Ita), Filip Mladenovic (Panathinaikos/Grè), Matija Gluscevic (Radnicki 1923 Kragujevac), Andrija Zivkovic (PAOK/Grè), Mijat Gacinovic (AEK Athènes/Grè), Nemanja Radonjic (Majorque/Esp)

Attaquants : Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal/Ars), Dusan Vlahovic (Juventus Turin/Ita), Luka Jovic (AC Milan/Ita), Petar Ratkov (RB Salzbourg/Aut), Mihailo Ivanovic (Vojvodina Novi Sad)

| Селектор репрезентације Србије Драган Стојковић објавио је шири списак од играча за #EURO2024. pic.twitter.com/S4aTZQDAZ4 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) May 18, 2024

Slovaquie

Slovénie

Suisse

Gardiens : Marvin Keller (Winterthour), Pascal Loretz (Lucerne), Gregor Kobel (Borussia Dortmund/All), Yvon Mvogo (Lorient/Fra), Yann Sommer (Inter Milan/Ita)

Défenseurs : Aurèle Amenda (Young Boys), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/All), Ulisses Garcia (Marseille/Fra), Kevin Mbabu (Augsbourg/All), Bryan Okoh (RB Salzbourg/Aut), Becir Omeragic (Montpellier/Fra), Leonidas Stergiou (Stuttgart/All), Cédric Zesiger (Wolfsburg/All), Manuel Akanji (Manchester City/Ang), Albian Hajdari (Lugano), Ricardo Rodriguez (Torino/ita), Fabian Schär (Newcastle/Ang), Silvan Widmer (Mayence/All)

Milieux : Zeki Amdouni (Burnley/Ang), Kwadwo Duah (Ludogorets/Bul), Ardon Jashari (Lucerne), Fabian Rieder (Rennes/Fra), Vincent Sierro (Toulouse/Fra), Filip Ugrinic (Young Boys), Ruben Vargas (Augsbourg/All), Denis Zakaria (Monaco/Fra), Michel Aebischer (Bologne/Ita), Uran Bislimi (Lugano/Sui), Remo Freuler (Bologne/Ita), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire/USA), Renato Steffen (Lugano), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/All)

Attaquants : Joël Monteiro (Young Boys), Dan Ndoye (Bologne/Ita), Noah Okafor (AC Milan/Ita), Breel Embolo (Monaco/Fra), Andi Zeqiri (Genk/Bel), Steven Zuber (AEK Athènes/Grè)

Unsere Spieler für das Pre-Camp. Das definitive EM-Kader wird am 7.6 bekanntgegeben





Nos joueurs pour le Pré-Camp. La sélection définitive pour l'Euro sera annoncée le 7.6





I nostri giocatori per il Pre-Camp. La rosa definitiva per l'Europeo verrà annunciata il 7.6 pic.twitter.com/Vah3PJcw5o — Nati (@nati_sfv_asf) May 17, 2024

Turquie

Gardiens : Altay Bayindir (Manchester United/Ang), Dogan Alemdar (Troyes/Fra), Mert Günok (Besiktas), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Défenseurs : Mert Müldur (Fenerbahçe), Zeki Celik (AS Rome/Ita), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax Amsterdam/P-B), Caglar Soyuncu (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al-Ahli/Ars), Ozan Kabak (Hoffenheim/All), Samet Akaydin (Panathinaïkos/Grè), Cenk Ozkacar (Valence/Esp), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe)

Milieux : Berat Ozdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nüremberg/All), Hakan Calhanoglu (Inter Milan/Ita), Ismail Yuksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuslu (West Bromwich/Ang), Orkun Kokcu (Benfica/Por), Salih Ozcan (Borussia Dortmund/All)

Attaquants : Abdulkadir Omur (Hull City/Ang), Irfan Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgun (Leicester/Ang), Kenan Yildiz (Juventus/Ita), Kerem Akturkoglu (Galatasaray), Oguz Aydin (Corendon Alanyaspor), Arda Guler (Real Madrid/Esp), Bans Alper Yilmaz (Galatasaray), Bertug Yildirim (Rennes/Fra), Cenk Tosun (Besiktas), Enes Unal (Bournemouth/Ang), Semih Kilicsoy (Besiktas), Yusuf Yazici (Lille/Fra)

Ukraine

Gardiens : Heorhii Bushchan (Dynamo Kiev), Anatolii Trubin (Benfica/Por), Andrii Lunin (Real Madrid/Esp)

Défenseurs : Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk), Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk), Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev), Vitalii Mykolenko (Everton/Ang), Illya Zabarnyi (Bournemouth/Ang), Oleksandr Svatok (SK Dnipro-1), Maksym Talovierov (LASK), Bohdan Mykhailinchenko (Polissya)

Milieux : Andrii Yarmolenko (Dynamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dynamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zinchenko (Arsenal/Ang), Victor Tsyhankov (Gérone/Esp), Mykhailo Mudryk (Chelsea/Ang), Ruslan Malinovskyi (Genoa/Ita), Serhii Sydorchuk (KVC Westerlo/Bel)

Attaquants : Artem Dovbyk (Gérone/Esp), Roman Yaremchuk (Valence/Esp), Vladyslav Vanat (Dynamo Kiev)