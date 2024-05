«J’avais dit quoi ?» : Corentin Moutet fait référence à Cédric Doumbè après sa victoire à Roland-Garros

Vainqueur, ce dimanche, de Nicolas Jarry (19e mondial), au 1er tour de Roland Garros, le Français Corentin Moutet a assuré le show et fait une référence au combattant MMA Cédric Doumbè.

Le public a apprécié la référence. Vainqueur en 2h44 du Chilien Nicolas Jarry (6-2, 6-1, 3-6, 6-0), dimanche, dans une folle ambiance sur le court Simonne-Mathieu, Corentin Moutet a enflammé le public du début à la fin de son 1er tour.

«Eh, j’avais dit quoi?» a-t-il lâché au public, reprenant la célèbre punchline de Cédric Doumbè, combattant de MMA. «Merci beaucoup, on l’a fait tous ensemble. Je me suis libéré au fil du match. J’étais stressé et pris par l’enjeu. Je ne voulais pas faire de faute. C’était une atmosphère de dingue», a-t-il ajouté.

#RolandGarros | « Eh je vous avais dit quoiiiiiii ? »





Il y a quelques mois à Santiago, au Chili, le Français avait été malmené par le public qui avait fortement soutenu Nicolas Jarry. Au moment du tirage au sort de Roland-Garros, il avait alors demandé au public d'être présent pour rendre la pareille.

«Je vis pour ça. La plupart du temps on est dans l’ombre, a confié le natif de Neuilly-sur-Seine. Ce sont des années longues d’entraînement et un match comme ce soir, c’est faible pourcentage. Je m’entraîne toutes les heures, pour vivre ça. Beaucoup d’adrénaline. Ça m’anime.»

Au 2e tour, Corentin Moutet affrontera le vainqueur du match entre le Kazakh Alexander Shevchenko (59e) et le Russe Aslan Karatsev (82e).